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Еврокомиссия в ближайшие дни предложит 11-й пакет санкций против России, - Politico

Фото: Еврокомиссия (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Европейская комиссия намерена предложить свой 11-й пакет санкций против России в ближайшие дни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

"В ЕС намерены обсудить это на встрече следующей среды, но пока неясно, поступит ли предложение сегодня, до понедельника или позже", - говорится в материале.

Пока не ясно, собирается ли Еврокомиссия вводить санкции против третьих стран за несоблюдение уже введенных ограничений.

"Эта идея была поднята с представителями ЕС на прошлой неделе, но неясно, войдет ли она в фактическое предложение, потому что эта тема очень щепетильная", - пишет Politico.

Напомним, что новый пакет санкций ЕС против России представят странам-членам уже на следующей неделе. Не исключено, что сам пакет может быть принят до конца мая.

Европейский Союз обсуждает новый механизм санкций против третьих стран, которые делают недостаточно для предотвращения уклонения России от санкций. Особенно это касается тех, которые не могут объяснить скачки в торговле ключевыми товарами или технологиями.

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