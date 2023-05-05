Еврокомиссия в ближайшие дни предложит 11-й пакет санкций против России, - Politico

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

"В ЕС намерены обсудить это на встрече следующей среды, но пока неясно, поступит ли предложение сегодня, до понедельника или позже", - говорится в материале.

Пока не ясно, собирается ли Еврокомиссия вводить санкции против третьих стран за несоблюдение уже введенных ограничений.

"Эта идея была поднята с представителями ЕС на прошлой неделе, но неясно, войдет ли она в фактическое предложение, потому что эта тема очень щепетильная", - пишет Politico.