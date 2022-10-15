Єврокомісія надасть конкретний план щодо фінансової допомоги Україні: подробиці

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву віцепрезидента Єврокомісії Валдіса Домбровскіса.

"Таким чином, потреби України у фінансуванні також зростають. Нам слід розглянути більш стратегічний план фінансування для забезпечення економічної стабільності України. Члени G7 допомагають підтримувати Україну, тепер мають активізуватися й інші", - заявив Домбровскіс.

За його словами, дуже важливо, що західний демократичний світ продовжує бути єдиним і надавати всю необхідну підтримку Україні, а також тиск на агресора-Росію санкціями. Віцепрезидент Єврокомісії додав, що його зустрічі у Вашингтоні з представниками різних країн, а також міжнародними та європейськими фінансовими інститутами підтверджують готовність тримати цей курс.

"Зараз ми працюємо в ЄС, щоб забезпечити стабільне та передбачуване фінансування ЄС Україні протягом наступного року, а потім також перехід до справи післявоєнного відновлення", - додав Домбровскіс.