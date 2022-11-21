Єврокомісія може представити постанову про обмеження цін на газ до 24 листопада

Зазначається, що більшість держав-членів Євросоюзу закликають до більш активних дій для стримування стрімкого зростання цін на блакитне паливо.

Нагадаємо, раніше Єврокомісія попередила країни ЄС про неможливість встановлення ліміту цін на газ.

Після цього Reuters повідомляло, що країнам ЄС запропонують механізм корекції цін на газ, який потрібен для стримування різких коливань.

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