Єврокомісія має намір залучити 15 млрд євро заморожених коштів РФ для України, - FT

За даними джерел видання, у вівторок, 12 грудня, Брюссель запропонує обмежити прибуток, отриманий від заморожених активів Росії в ЄС, прагнучи зрештою вивести до 15 млрд євро на користь України.

План Єврокомісії було відкладено з літа після того, як кілька країн-членів ЄС та Європейський центральний банк заявили про юридичні та фінансові проблеми.

Але нерішучі спроби США та ЄС домовитися про додаткову фінансову підтримку України дали новий імпульс пропозиціям щодо отримання прибутку від заморожених коштів Москви.

"Важливо подивитись, як ми можемо використовувати російські заморожені активи та доходи від цих активів для підтримки України", - заявив Financial Times віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

За його словами, країни "Великої сімки" погодилися заморозити активи доти, доки Москва не відшкодує збитки Україні, і настав час подумати про те, як найкраще використати доходи, отримані за цей час.

Етапи реалізації плану Єврокомісії

За словами джерел, поінформованих про пропозицію, щоб залучити на свій бік скептиків, ЄК спочатку вимагатиме від депозитаріїв цінних паперів, які володіють активами російського центрального банку, розміщувати отриманий від них прибуток на окремих рахунках.

На другому етапі плану прибуток буде переведено до загального бюджету ЄС, щоб допомогти підтримати Україну.

Державам-членам ЄС необхідно буде одноголосно підтримати план, а також подальші кроки щодо його реалізації, перш ніж гроші зможуть бути виплачені Україні.

У рамках цієї пропозиції буде направлено лише доходи від активів центрального банку Росії. За оцінками комісії, це приноситиме до 3 млрд євро на рік або 15 мільярдів євро в період з 2023 по 2027 рік, хоча офіційні особи попередили, що ця сума залежатиме від процентних ставок протягом цього періоду.

Використання заморожених активів РФ

Протягом кількох місяців європейські чиновники вивчали способи вилучення доходів від російських активів близько 300 млрд. доларів, заблокованих після початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну.

Україна разом із міжнародними партнерами працює над створенням можливості конфіскувати заморожені російські активи, зокрема державні, у країнах-союзниках. Ці кошти мають бути спрямовані на відновлення України. Йдеться майже про 500 млн доларів.

Також ми повідомляли, що у Європейському союзі підтримали використання доходів від заморожених активів РФ на користь України. Єврокомісія планує висунути юридичні пропозиції вже у грудні.