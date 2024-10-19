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Еврокомиссия в конце октября даст оценку Украине на пути к членству, - посол

Украина, Суббота 19 октября 2024 13:55
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Еврокомиссия в конце октября даст оценку Украине на пути к членству, - посол Фото: посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Еврокомиссия в конце октября планирует предоставить оценку прогрессу стран, находящихся на пути к членству в блоке. Это касается и Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью посла ЕС в Украине Катарины Матерновой.

"Я просто хочу объявить, что 30 октября, то есть менее чем через две недели, мы увидим издание 2024 года так называемого пакета расширения", - сказала она.

По словам посла, это ежегодная оценка прогресса Европейской комиссии, по которой оцениваются страны, претендующие на членство в ЕС.

"Оценивать будут и Украину" , - уточнила Матернова.

Вступление Украины в ЕС

14 декабря прошлого года во время саммита в Брюсселе Европейский совет поддержал начало переговоров по вступлению Украины в ЕС.

При этом, Украина еще в прошлом году получила статус кандидата на вступление в ЕС. Но для того, чтобы стать членом ЕС, Украине необходимо было выполнить 7 условий.

Недавно первый заместитель спикера Верховной Рады Александр Корниенко заявлял, что Украина может вступить в НАТО раньше, чем обретет членство в ЕС. На это указывает динамика переговорного процесса и "традиции" по расширению ЕС.

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