Єврокомісія хоче приєднати Україну до схеми підтримки оборонної промисловості ЄС, - Euractiv

Однією з трьох цілей пропозиції Європейської програми оборонних інвестицій (EDIP) є крок, що сприяє відновленню, реконструкції та модернізації української оборонної технологічної та промислової бази, а також прогресивній інтеграції в Європу. Це має сприяти взаємній стабільності, безпеці, миру, процвітанню та стійкості.

Для цього Україні має бути дозволено стати повноправним членом будь-якої країни-консорціуму для спільних закупівель військової техніки з іншими країнами-членами ЄС, мати доступ до фондів Євросоюзу та звільнення від ПДВ при спільному володінні.

Регламент Європейської програми оборонних інвестицій буде презентовано Європейською комісією у вівторок разом із всеосяжною політичною стратегією оборони ЄС.

Україні буде відведено особливе місце в програмі

"Інтеграція України в промислову політику ЄС у тексті законопроєкту йде на крок далі, ніж згадка цієї ідеї в політичній стратегії, де про неї легко можна забути", - пише видання.

Таким чином, Україні буде відведено особливе місце в програмі підтримки європейських спільних закупівель зброї та зміцнення військово-промислового комплексу блоку за рахунок коштів ЄС.

Більш ранні оборонно-промислові програми, ухвалені законодавцями ЄС, ніколи не розглядали будь-яку третю країну як законного повноправного учасника цих схем, крім Норвегії.

Важливий крок

Приєднання України до Європейської програми оборонних інвестицій стало б важливим кроком у формуванні військово-промислового комплексу континенту з огляду на досвід Києва у використанні оборонної техніки впродовж двох років та процес його вступу до Європейського союзу.

Оскільки Україна потребує великої кількості оборонної продукції, особливо боєприпасів і дронів, Київ працював із компаніями країн-членів ЄС над створенням спільних підприємств, закупівлями напряму в підприємств блоку та розвитком великих потужностей із виробництва дронів. Два роки війни також дали армії досвід випробувань і застосування сучасної зброї.

Згідно з проектом постанови, сприяння відновленню, реконструкції та модернізації української оборонно-технологічної та промислової бази є способом підтримки обороноздатності ЄС та його держав-членів.

За межами Євросоюзу промисловість блоку стикається з проблемами прискорення виробництва в очікуванні контрактів після десятиліть недостатнього інвестування після Холодної війни.

Конкретний бюджет для українського ВПК

"Зіткнувшись із конфліктом високої інтенсивності, українська оборонно-технологічна та промислова база була вимушена перейти до моделі військової економіки", - ідеться в проєкті оборонної стратегії.

Співпраця української промисловості з європейською є ключовим аспектом безпекових зобов'язань, які дипломатична служба ЄС обговорювала і пропонувала Україні в спробі гарантувати, що промисловість блоку збільшить обсяги виробництва для підтримки військових зусиль.

"Україна є і буде все більш важливим партнером ЄС в оборонно-промисловому секторі, особливо з урахуванням її повного процесу вступу", - йдеться в неопублікованому тексті оборонної стратегії.

Проєкт тексту також передбачає конкретний бюджет для українського військово-промислового комплексу. У документі не вказано загального фінансового пакета, хоча передбачається, що його бюджет становитиме щонайменше 1,5 мільярда євро.

Оборонна промисловість України та ЄС

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін нещодавно заявив, що українська оборонна промисловість за 2023 рік зросла у шість разів. Понад половину цих можливостей уже законтрактовано.

А комісар ЄС з внутрішнього ринку Тьєррі Бретон сказав, що Європа повинна перейти в режим воєнної економіки, а також потрібно виробляти швидше і більше зброї в рамках нової оборонно-промислової стратегії.