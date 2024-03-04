Еврокомиссия хочет присоединить Украину к схеме поддержки оборонной промышленности ЕС, - Euractiv

Украина должна стать полноправным членом схемы поддержки оборонной промышленности ЕС, что также поможет использовать опыт страны и приблизить Киев к членству. Этот проект предложения подготовила Европейская комиссия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.
Одной из трех целей предложения Европейской программы оборонных инвестиций (EDIP) является шаг, способствующий восстановлению, реконструкции и модернизации украинской оборонной технологической и промышленной базы, а также прогрессивной интеграции в Европу. Это должно способствовать взаимной стабильности, безопасности, миру, процветанию и устойчивости.
Для этого Украине должно быть разрешено стать полноправным членом любой страны-консорциума для совместных закупок военной техники с другими странами-членами ЕС, иметь доступ к фондам Евросоюза и освобождение от НДС при совместном владении.
Регламент Европейской программы оборонных инвестиций будет представлен Европейской комиссией во вторник вместе с всеобъемлющей политической стратегией обороны ЕС.
"Интеграция Украины в промышленную политику ЕС в тексте законопроекта идет на шаг дальше, чем упоминание этой идеи в политической стратегии, где о ней легко можно забыть", - пишет издание.
Таким образом, Украине будет отведено особое место в программе поддержки европейских совместных закупок оружия и укрепления военно-промышленного комплекса блока за счет средств ЕС.
Более ранние оборонно-промышленные программы, принятые законодателями ЕС, никогда не рассматривали какую-либо третью страну в качестве законного полноправного участника этих схем, кроме Норвегии.
Присоединение Украины к Европейской программе оборонных инвестиций стало бы важным шагом в формировании военно-промышленного комплекса континента, учитывая опыт Киева в использовании оборонной техники в течение двух лет и процесс его вступления в Европейский союз.
Поскольку Украина нуждается в большом количестве оборонной продукции, особенно боеприпасов и дронов, Киев работал с компаниями стран-членов ЕС над созданием совместных предприятий, закупками напрямую у предприятий блока и развитием больших мощностей по производству дронов. Два года войны также дали армии опыт испытаний и применения современного оружия.
Согласно проекту постановления, содействие восстановлению, реконструкции и модернизации украинской оборонно-технологической и промышленной базы является способом поддержки обороноспособности ЕС и его государств-членов.
За пределами Евросоюза промышленность блока сталкивается с проблемами ускорения производства в ожидании контрактов после десятилетий недостаточного инвестирования после Холодной войны.
"Столкнувшись с конфликтом высокой интенсивности, украинская оборонно-технологическая и промышленная база была вынуждена перейти к модели военной экономики", - говорится в проекте оборонной стратегии.
Сотрудничество украинской промышленности с европейской является ключевым аспектом обязательств по безопасности, которые дипломатическая служба ЕС обсуждала и предлагала Украине в попытке гарантировать, что промышленность блока увеличит объемы производства для поддержки военных усилий.
"Украина является и будет все более важным партнером ЕС в оборонно-промышленном секторе, особенно с учетом ее полного процесса вступления", - говорится в неопубликованном тексте оборонной стратегии.
Проект текста также предусматривает конкретный бюджет для украинского военно-промышленного комплекса. В документе не указано общего финансового пакета, хотя предполагается, что его бюджет составит не менее 1,5 миллиарда евро.
Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин недавно заявил, что украинская оборонная промышленность за 2023 год выросла в шесть раз. Более половины этих возможностей уже законтрактовано.
Комиссар ЕС по внутреннему рынку Тьерри Бретон сказал, что Европа должна перейти в режим военной экономики, а также нужно производить быстрее и больше оружия в рамках новой оборонно-промышленной стратегии.
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