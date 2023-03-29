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Єврокомісія дозволила збільшити імпорт електроенергії Україні

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Україна, Середа 29 березня 2023 17:57
Єврокомісія дозволила збільшити імпорт електроенергії Україні Фото: Єврокомісія дозволила збільшити імпорт електроенергії Україні (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Європейське енергооб'єднання ENTSO-E прийняло рішення збільшити можливості імпорту електроенергії в Україну з 700 МВт до 850 МВт.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на сайт Єврокомісії.

"Буквально сьогодні вранці ENTSO-E прийняла рішення про подальше збільшення імпортних потужностей до 850 МВт з нинішніх 700 МВт. Це лише один крок, але очевидно, що це прогрес", - розповіла єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон.

За її словами, вона мала особисту зустріч із головою Міненерго Германом Галущенком. На ній було обговорено, як іще ЄС може допомогти Україні.

Сімсон розповіла про план постачання сонячних панелей в Україну. Це допоможе забезпечити електропостачання лікарень та інших об'єктів цивільної інфраструктури, "навіть якщо Росії тимчасово вдалося зруйнувати деякі з'єднання з мережею".

Раніше РБК-Україна повідомляло, Молдова здійснила тестові постачання електроенергії в Україну, яку раніше було закуплено в Європейському союзі.

Нагадаємо, що у Молдові знову дозволили експортувати електроенергію до інших країн. Там скасували відповідну заборону.

Також ми писали, що, на думку експертів, імпорт електроенергії суттєво не покращить ситуацію зі світлом в Україні до кінця опалювального сезону.

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