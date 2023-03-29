Еврокомиссия разрешила увеличить импорт электроэнергии в Украину
Европейское энергообъединение ENTSO-E приняло решение увеличить возможности импорта электроэнергии в Украину с 700 МВт до 850 МВт.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сайт Еврокомиссии.
"Буквально сегодня утром ENTSO-E приняла решение о дальнейшем увеличении импортных мощностей до 850 МВт с нынешних 700 МВт. Это лишь один шаг, но очевидно, что это прогресс", – рассказала еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.
По ее словам, у нее была личная встреча с главой Минэнерго Германом Галущенко. На нем было обсуждено, как еще ЕС может помочь Украине.
Симсон рассказала о плане поставки солнечных панелей в Украину. Это поможет обеспечить электроснабжение больниц и других объектов гражданской инфраструктуры, "даже если России на время удалось разрушить некоторые соединения с сетью".
Ранее РБК-Украина сообщало, Молдова осуществила тестовые поставки электроэнергии в Украину, которая ранее была закуплена в Европейском союзе.
Напомним, что в Молдове снова разрешили экспортировать электроэнергию в другие страны. Там отменили соответствующий запрет.
Также мы писали, что, по мнению экспертов, импорт электроэнергии не улучшит ситуацию со светом в Украине до конца отопительного сезона.
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