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Еврокомиссия поможет создать резервы запасов газа для надежных поставок Украине

Понедельник 24 февраля 2025 18:26
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Еврокомиссия поможет создать резервы запасов газа для надежных поставок Украине
Автор: Александр Мороз

Европейская Комиссия поможет Украине в финансировании закупок газа, в частности через Ukraine Facility.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Еврокомиссии.

Это позволит увеличить запасы газа для обеспечения безопасности поставок, что принесет пользу как Украине, так и всему региону, отмечают в Еврокомиссии.

Это один из пунктов нового пакета поддержки Украины, направленного на укрепление нашей энергетической системы и обеспечение ее полной интеграции в европейский энергетический рынок, который представлен руководством Еврокомиссии 24 февраля в Киеве.

"Мы благодарны руководству Европейского Союза и всем странам-участницам за систематическую и последовательную поддержку украинской энергетики. Ваш вклад в восстановление и устойчивость нашей энергосистемы является определяющим. Украина остается преданной реформам и стремится к скорейшей полной интеграции в общий энергетический рынок ЕС. Использование украинских хранилищ и создание достаточных запасов природного газа является стратегически важным для надежности газоснабжения в регионе. Вместе мы укрепляем энергетическую безопасность всей Европы, неотъемлемой частью которой является и всегда будет Украина", - подчеркнул министр энергетики Герман Галущенко.

Кроме финансирования закупок газа, пакет предусматривает интеграцию украинского рынка электроэнергии в ЕС не позднее весны 2027 года, а также ускорение инвестиций в возобновляемую энергетику.

"Только полностью независимая энергосистема может защитить Украину от нынешних атак и будущего давления. Полная интеграция Украины в энергетический рынок ЕС будет частью общих гарантий безопасности, которые ЕС может предоставить, а также эффективной предпосылкой для восстановления, поскольку энергетическая безопасность является ключевой для обеспечения потока инвестиций по всей стране", - говорится в заявлении Еврокомиссии.

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