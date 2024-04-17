Єврокомісія анонсувала транш на 1,5 млрд євро Україні: коли надійдуть кошти

Нагадаємо, що цього року потреба України у міжнародній допомозі становить 36-39 млрд доларів, або як мінімум 3 млрд на місяць. Раніше у березні цього року Україна вже отримала перший транш обсягом 4,5 млрд євро.

В матеріалі РБК-Україна ми повідомляли, які умови має виконати Україна, щоб отримати другий транш від ЄС.

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