Еврокомиссия анонсировала транш на 1,5 млрд евро Украине: когда поступят средства

Напомним, что в этом году потребность Украины в международной помощи составляет 36-39 млрд долларов, или как минимум 3 млрд в месяц. Ранее в марте этого года Украина уже получила первый транш в размере 4,5 млрд евро.

В материале РБК-Украина мы сообщали, какие условия должна выполнить Украина, чтобы получить второй транш от ЕС.

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