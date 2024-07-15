Єврокомісари не братимуть участі у зустрічах в Угорщині через поїздки Орбана до Москви та Пекіна

Європейські комісари на знак протесту проти дипломатії прем'єра Угорщини Віктора Орбана відмовляться від участі у неформальних зустрічах міністрів країн ЄС у Будапешті.

Про це заявив прессекретар Єврокомісії Ерік Мамер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

За його словами, на неформальні зустрічі міністрів у Будапешті будуть направляти не членів комісії, а старших чиновників ЄК.

Він уточнив, що причиною такого рішення стали "останні події, які ознаменували початок головування Угорщини".

Єврокомісари також пропустять традиційний візит до країни, яка розпочала головування в ЄС.

Це сталося після того, як Швеція, Фінляндія, Польща, Естонія, Латвія та Литва вирішили пропустити неформальні зустрічі під час головування Угорщини.