Єврокомісари не братимуть участі у зустрічах в Угорщині через поїздки Орбана до Москви та Пекіна
Європейські комісари на знак протесту проти дипломатії прем'єра Угорщини Віктора Орбана відмовляться від участі у неформальних зустрічах міністрів країн ЄС у Будапешті.
Про це заявив прессекретар Єврокомісії Ерік Мамер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
За його словами, на неформальні зустрічі міністрів у Будапешті будуть направляти не членів комісії, а старших чиновників ЄК.
Він уточнив, що причиною такого рішення стали "останні події, які ознаменували початок головування Угорщини".
Єврокомісари також пропустять традиційний візит до країни, яка розпочала головування в ЄС.
Це сталося після того, як Швеція, Фінляндія, Польща, Естонія, Латвія та Литва вирішили пропустити неформальні зустрічі під час головування Угорщини.
Візити Орбана
Нагадаємо, раніше прем'єр Угорщини Віктор Орбан спробував стати посередником між Україною та Росією. Спочатку він попрямував до Києва, де провів переговори з президентом України Володимиром Зеленським, а потім поїхав до Москви та Пекіна.
В Україні, РФ та Китаї глава угорського уряду обговорював війну росіян проти України.
Як заявляв сьогодні, 15 липня, Зеленський, після таких візитів Орбана на Раді Україна-НАТО була серйозна розмова.
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