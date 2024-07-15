Еврокомиссары не будут участвовать во встречах в Венгрии из-за поездок Орбана в Москву и Пекин

Европейские комиссары в знак протеста против дипломатии премьера Венгрии Виктора Орбана откажутся от участия в неформальных встречах министров стран ЕС в Будапеште.

Об этом заявил пресс-секретарь Еврокомиссии Эрик Мамер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

По его словам, на неформальные встречи министров в Будапеште будут направляться не члены комиссии, а старшие чиновники ЕК.

Он уточнил, что причиной такого решения стали "последние события, ознаменовавшие начало председательства Венгрии".

Еврокомиссары также пропустят традиционный визит в страну, которая начала председательство в ЕС.

Это произошло после того, как Швеция, Финляндия, Польша, Эстония, Латвия и Литва решили пропустить неформальные встречи во время председательства Венгрии.