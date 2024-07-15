ua en ru
Пн, 15 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Еврокомиссары не будут участвовать во встречах в Венгрии из-за поездок Орбана в Москву и Пекин

Понедельник 15 июля 2024 21:28
UA EN RU
Еврокомиссары не будут участвовать во встречах в Венгрии из-за поездок Орбана в Москву и Пекин Фото: Виктор Орбан, премьер Венгрии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Европейские комиссары в знак протеста против дипломатии премьера Венгрии Виктора Орбана откажутся от участия в неформальных встречах министров стран ЕС в Будапеште.

Об этом заявил пресс-секретарь Еврокомиссии Эрик Мамер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По его словам, на неформальные встречи министров в Будапеште будут направляться не члены комиссии, а старшие чиновники ЕК.

Он уточнил, что причиной такого решения стали "последние события, ознаменовавшие начало председательства Венгрии".

Еврокомиссары также пропустят традиционный визит в страну, которая начала председательство в ЕС.

Это произошло после того, как Швеция, Финляндия, Польша, Эстония, Латвия и Литва решили пропустить неформальные встречи во время председательства Венгрии.

Визиты Орбана

Напомним, ранее премьер Венгрии Виктор Орбан попытался стать посредником между Украиной и Россией. Сначала он направился в Киев, где провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, а потом поехал в Москву и Пекин.

В Украине, РФ и Китае глава венгерского правительства обсуждал войну россиян против Украины.

Как заявлял сегодня, 15 июля, Зеленский, после таких визитов Орбана на Совете Украина-НАТО был серьезный разговор.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Еврокомиссия Венгрия Виктор Орбан
NEWS
Аномальная жара. Выстоит ли энергетика Украины и как графики скажутся на платежках за свет
Аномальная жара. Выстоит ли энергетика Украины и как графики скажутся на платежках за свет
DAILY
Тест на прочность. Удержат ли ВСУ фронт и что будет с войной до конца года
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Тест на прочность. Удержат ли ВСУ фронт и что будет с войной до конца года