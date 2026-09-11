ЄС вимагає від України мобілізувати жінок? Єврокомісар відреагував на вкиди

ЄС не змушує Україну мобілізовувати жінок до лав Збройних сил. Закиди російських джерел про нібито тиск Брюсселя через брак особового складу є черговою маніпуляцією Кремля.
Про це заявив єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його спілкування із журналістами у Брюсселі.
Посадовець ЄС наголосив, що інформація про вимоги щодо мобілізації українок абсолютно не відповідає дійсності.
"Я не маю жодної подібної інформації. Було б дуже дивно, якби Європа намагалася переконати українців у тому, як саме проводити мобілізацію, включаючи нібито мобілізацію жінок", - підкреслив єврокомісар.
За словами Кубілюса, кадрове забезпечення та мобілізаційні процеси - це виключно внутрішня компетенція українського керівництва та військового командування.
Водночас появу таких вигадок з боку РФ посадовець вважає передбачуваною.
"Я зовсім не здивований, що подібні заяви лунають із Кремля", - додав він.
В Україні мобілізація жінок залишається виключно добровільною.
На військовий облік зобов'язані ставати лише громадянки, які мають медичну або фармацевтичну освіту.
Проте сам факт перебування на обліку не означає їхнього автоматичного призову чи відправки на фронт.
Чутки про можливе запровадження примусової мобілізації жінок або їхній розшук з боку ТЦК час від часу викликають тривогу в суспільстві.
Нещодавно на сайті Кабміну навіть з'явилася петиція про мобілізацію жінок без дітей, автор якої апелював до "принципу рівності громадян".
Утім, у Центрі протидії дезінформації при РНБО неодноразово наголошували, що подібні ініціативи та російські маніпуляції покликані лише розколоти суспільство.
Військова служба для українок залишається виключно добровільною. Навіть попри те, що деякі громадянки дізнавалися про перебування в "розшуку" ТЦК через відсутність на обліку, це пов'язано з іншими юридичними процесами.
Докладніше про те, що насправді відбувається з жіночою мобілізацією в Україні, дивіться в окремому матеріалі РБК-Україна.