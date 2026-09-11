ЄС вимагає від України мобілізувати жінок? Єврокомісар відреагував на вкиди

Відповідь на закиди Кремля

Посадовець ЄС наголосив, що інформація про вимоги щодо мобілізації українок абсолютно не відповідає дійсності.

"Я не маю жодної подібної інформації. Було б дуже дивно, якби Європа намагалася переконати українців у тому, як саме проводити мобілізацію, включаючи нібито мобілізацію жінок", - підкреслив єврокомісар.

За словами Кубілюса, кадрове забезпечення та мобілізаційні процеси - це виключно внутрішня компетенція українського керівництва та військового командування.

Водночас появу таких вигадок з боку РФ посадовець вважає передбачуваною.

"Я зовсім не здивований, що подібні заяви лунають із Кремля", - додав він.

Як працює військовий облік жінок в Україні

В Україні мобілізація жінок залишається виключно добровільною.

На військовий облік зобов'язані ставати лише громадянки, які мають медичну або фармацевтичну освіту.

Проте сам факт перебування на обліку не означає їхнього автоматичного призову чи відправки на фронт.