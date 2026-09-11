ЕС требует от Украины мобилизовать женщин? Еврокомиссар отреагировал на вбросы

ЕС не заставляет Украину мобилизовывать женщин в ряды Вооруженных сил. Упреки российских источников о якобы давлении Брюсселя из-за нехватки личного состава являются очередной манипуляцией Кремля.
Об этом заявил еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его общение с журналистами в Брюсселе.
Чиновник ЕС подчеркнул, что информация о требованиях по мобилизации украинок абсолютно не соответствует действительности.
"У меня нет никакой подобной информации. Было бы очень странно, если бы Европа пыталась убедить украинцев в том, как именно проводить мобилизацию, включая якобы мобилизацию женщин", - подчеркнул еврокомиссар.
По словам Кубилюса, кадровое обеспечение и мобилизационные процессы - это исключительно внутренняя компетенция украинского руководства и военного командования.
В то же время появление таких выдумок со стороны РФ должностное лицо считает предполагаемым.
"Я совсем не удивлен, что подобные заявления раздаются из Кремля", - добавил он.
В Украине мобилизация женщин остается исключительно добровольной.
На военный учет обязаны становиться только гражданки, имеющие медицинское или фармацевтическое образование.
Однако сам факт нахождения на учете не означает их автоматического призыва или отправки на фронт.
Слухи о возможном введении принудительной мобилизации женщин или их розыск со стороны ТЦК иногда вызывают тревогу в обществе.
Недавно на сайте Кабмина даже появилась петиция о мобилизации женщин без детей, автор которой апеллировал к "принципу равенства граждан".
Впрочем, в Центре противодействия дезинформации при СНБО неоднократно отмечали, что подобные инициативы и российские манипуляции призваны только расколоть общество.
Военная служба для украинок остается исключительно добровольной. Даже, несмотря на то, что некоторые гражданки узнавали о пребывании в "розыске" ТЦК из-за отсутствия на учете, это связано с другими юридическими процессами.
Подробнее о том, что происходит с женской мобилизацией в Украине, смотрите в отдельном материале РБК-Украина.