ЕС требует от Украины мобилизовать женщин? Еврокомиссар отреагировал на вбросы

Ответ на упреки Кремля

Чиновник ЕС подчеркнул, что информация о требованиях по мобилизации украинок абсолютно не соответствует действительности.

"У меня нет никакой подобной информации. Было бы очень странно, если бы Европа пыталась убедить украинцев в том, как именно проводить мобилизацию, включая якобы мобилизацию женщин", - подчеркнул еврокомиссар.

По словам Кубилюса, кадровое обеспечение и мобилизационные процессы - это исключительно внутренняя компетенция украинского руководства и военного командования.

В то же время появление таких выдумок со стороны РФ должностное лицо считает предполагаемым.

"Я совсем не удивлен, что подобные заявления раздаются из Кремля", - добавил он.

Как работает военный учет женщин в Украине

В Украине мобилизация женщин остается исключительно добровольной.

На военный учет обязаны становиться только гражданки, имеющие медицинское или фармацевтическое образование.

Однако сам факт нахождения на учете не означает их автоматического призыва или отправки на фронт.