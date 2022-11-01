Єврокомісар з питань енергетики відвідала Київ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сімсон у Twitter .

"Я сьогодні в Києві, щоб допомогти збільшити підтримку енергетичного сектору України. Українська енергетична інфраструктура зазнає цілеспрямованої атаки з боку Росії - жорстока та нелюдська тактика, щоб спричинити людські страждання з наближенням зими", - написала вона.

Сімсон додала, що Євросоюз готовий допомагати Україні, поки вона не переможе.