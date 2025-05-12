Єврокомісар з оборони назвав найкращий спосіб зупинити Путіна
Європа і Україна повинні "впроваджувати більше інновацій" і більше інтегрувати свої оборонні галузі, щоб "зупинити Путіна".
Про це заявив комісар ЄС з оборони Андрюс Кубілюс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Частково це пов'язано з тим, що настане час, коли Європі доведеться взяти на себе "всю відповідальність" за свою оборону, сказав, маючи на увазі прогнозоване виведення військ США.
"Щоб зупинити Путіна, нам потрібно більше виробляти, нам потрібно більше впроваджувати інновації, і ми повинні робити це разом у Європейському Союзі та з Україною", - сказав Кубілюс.
Сьогодні вперше збереться цільова група ЄС-Україна, сказав Кубілюс на форумі оборонної промисловості.
Її мета - "сприяти інтеграції наших оборонних галузей, сприяти розвитку спільних проектів або процесів спільних закупівель", прокоментував він.
Подвоєння допомоги
Раніше Андрюс Кубілюс заявив, що США та ЄС щорічно виділяють близько 40 мільярдів євро на військову допомогу Україні. Однак, за його словами, ці кошти можна використовувати ефективніше, інвестуючи їх у закупівлю озброєння безпосередньо в українських виробників.
"Реальна вартість нашої підтримки зросте до 80 мільярдів євро", - заявив він.
За його словами, вартість виробленого в Україні озброєння приблизно вдвічі нижча, ніж аналогічного озброєння з ЄС або США. Це дасть змогу фактично подвоїти обсяг наданої Україні зброї без збільшення витрат.
Нагадаємо, Андрюс Кубілюс у травні приїжджав до Києва, щоб обговорити наступні кроки ЄС щодо посилення військової підтримки України, інтеграції оборонних галузей та вивчення успішного досвіду України.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.