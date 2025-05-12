Єврокомісар з оборони назвав найкращий спосіб зупинити Путіна

Європа і Україна повинні "впроваджувати більше інновацій" і більше інтегрувати свої оборонні галузі, щоб "зупинити Путіна".

Про це заявив комісар ЄС з оборони Андрюс Кубілюс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Частково це пов'язано з тим, що настане час, коли Європі доведеться взяти на себе "всю відповідальність" за свою оборону, сказав, маючи на увазі прогнозоване виведення військ США.

"Щоб зупинити Путіна, нам потрібно більше виробляти, нам потрібно більше впроваджувати інновації, і ми повинні робити це разом у Європейському Союзі та з Україною", - сказав Кубілюс.

Сьогодні вперше збереться цільова група ЄС-Україна, сказав Кубілюс на форумі оборонної промисловості.

Її мета - "сприяти інтеграції наших оборонних галузей, сприяти розвитку спільних проектів або процесів спільних закупівель", прокоментував він.