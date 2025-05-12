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Еврокомиссар по обороне назвал лучший способ остановить Путина

Украина, Понедельник 12 мая 2025 13:38
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Еврокомиссар по обороне назвал лучший способ остановить Путина Фото: Андрюс Кубилюс (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Европа и Украина должны "внедрять больше инноваций" и больше интегрировать свои оборонные отрасли, чтобы "остановить Путина".

Об этом заявил комиссар ЕС по обороне Андрюс Кубилюс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Отчасти это связано с тем, что наступит время, когда Европе придется взять на себя "всю ответственность" за свою оборону, сказал, имея в виду прогнозируемый вывод войск США.

"Чтобы остановить Путина, нам нужно больше производить, нам нужно больше внедрять инновации, и мы должны делать это вместе в Европейском Союзе и с Украиной", - сказал Кубилюс.

Сегодня впервые соберется целевая группа ЕС-Украина, сказал Кубилюс на форуме оборонной промышленности.

Ее цель - "содействовать интеграции наших оборонных отраслей, способствовать развитию совместных проектов или процессов совместных закупок", прокомментировал он.

Удвоение помощи

Ранее Андрюс Кубилюс заявил, что США и ЕС ежегодно выделяют около 40 миллиардов евро на военную помощь Украине. Однако, по его словам, эти средства можно использовать эффективнее, инвестируя их в закупку вооружения непосредственно у украинских производителей.

"Реальная стоимость нашей поддержки возрастет до 80 миллиардов евро", - заявил он.

По его словам, стоимость произведенного в Украине вооружения примерно вдвое ниже, чем аналогичного вооружения из ЕС или США. Это позволит фактически удвоить объем предоставляемого Украине оружия без увеличения расходов.

Напомним, Андрюс Кубилюс в мае приезжал в Киев, чтобы обсудить следующие шаги ЕС по усилению военной поддержки Украины, интеграции оборонных отраслей и изучения успешного опыта Украины.

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