Еврокомиссар по обороне назвал лучший способ остановить Путина
Европа и Украина должны "внедрять больше инноваций" и больше интегрировать свои оборонные отрасли, чтобы "остановить Путина".
Об этом заявил комиссар ЕС по обороне Андрюс Кубилюс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Отчасти это связано с тем, что наступит время, когда Европе придется взять на себя "всю ответственность" за свою оборону, сказал, имея в виду прогнозируемый вывод войск США.
"Чтобы остановить Путина, нам нужно больше производить, нам нужно больше внедрять инновации, и мы должны делать это вместе в Европейском Союзе и с Украиной", - сказал Кубилюс.
Сегодня впервые соберется целевая группа ЕС-Украина, сказал Кубилюс на форуме оборонной промышленности.
Ее цель - "содействовать интеграции наших оборонных отраслей, способствовать развитию совместных проектов или процессов совместных закупок", прокомментировал он.
Удвоение помощи
Ранее Андрюс Кубилюс заявил, что США и ЕС ежегодно выделяют около 40 миллиардов евро на военную помощь Украине. Однако, по его словам, эти средства можно использовать эффективнее, инвестируя их в закупку вооружения непосредственно у украинских производителей.
"Реальная стоимость нашей поддержки возрастет до 80 миллиардов евро", - заявил он.
По его словам, стоимость произведенного в Украине вооружения примерно вдвое ниже, чем аналогичного вооружения из ЕС или США. Это позволит фактически удвоить объем предоставляемого Украине оружия без увеличения расходов.
Напомним, Андрюс Кубилюс в мае приезжал в Киев, чтобы обсудить следующие шаги ЕС по усилению военной поддержки Украины, интеграции оборонных отраслей и изучения успешного опыта Украины.
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