Єврокомісар назвав суму заморожених у ЄС активів Росії

"На даний момент заморожено активи 90 осіб, понад 17 млрд євро у семи державах-членах, у тому числі 2,2 млрд євро у Німеччині", - сказав він.

ЄС ухвалив вісім пакетів санкцій з того часу, як вісім місяців тому почалася війна Росії проти України.

Українські політики неодноразово вимагали, щоби заморожені активи були використані для відновлення країни після війни.

З цього приводу Рейндерс сказав: "Якщо ЄС конфіскує гроші, що надходять від злочинного бізнесу, їх можна спрямувати до компенсаційного фонду для України. Однак цієї суми недостатньо для фінансування реконструкції".

За його словами, у рамках західних санкцій також було заморожено 300 млрд євро із валютних резервів Центробанку Росії.

"На мій погляд, ці 300 млрд в євро як мінімум можна зберегти як гарантію доти, доки Росія добровільно не візьме участь у відновленні України", - сказав Рейндерс.