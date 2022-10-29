Еврокомиссар назвал сумму замороженных в ЕС активов России

Европейский союз заморозил российские активы на сумму более 17 млрд евро в рамках санкций против России. Комиссар ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерс считает, что эти деньги можно направить на восстановление Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DPA.
"На данный момент заморожены активы 90 человек, более 17 млрд евро в семи государствах-членах, в том числе 2,2 млрд евро в Германии", - сказал он.
ЕС принял восемь пакетов санкций с тех пор, как восемь месяцев назад началась война России против Украины.
Украинские политики неоднократно требовали, чтобы замороженные активы были использованы для восстановления страны после войны.
По этому поводу Рейндерс сказал: "Если ЕС конфискует деньги, поступающие от преступного бизнеса, их можно направить в компенсационный фонд для Украины. Однако этой суммы недостаточно для финансирования реконструкции".
По его словам, в рамках западных санкций также были заморожены 300 млрд евро из валютных резервов Центробанка России.
"С моей точки зрения, эти 300 млрд в евро как минимум можно сохранить в качестве гарантии до тех пор, пока Россия добровольно не примет участие в восстановлении Украины", - сказал Рейндерс.
Напомним, в июле Комиссар ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерс сообщал, что Европейский союз заморозил российские активы на сумму 13,8 миллиарда евро с момента вторжения России в Украину 24 февраля.