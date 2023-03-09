Єврокомісар з енергетики закликала відмовитися від зрідженого газу з Росії

Минулого року Росія обмежила постачання газу до Європи після вторгнення в Україну, що викликало енергетичну кризу через обмежені постачання та рекордно високі ціни. ЄС пообіцяв відмовитися від російського викопного палива до 2027 року та замінив близько двох третин російського газу минулого року.

Але в той час як Москва скоротила потоки трубопровідного газу, постачання російського зрідженого природного газу до Європи збільшилося минулого року - до 22 мільярдів кубометрів порівняно з приблизно 16 мільярдами кубометрів у 2021 році.

"Я закликаю всі держави-члени та всі компанії припинити купувати російський ЗПГ і не підписувати жодних нових газових контрактів із Росією після закінчення терміну дії існуючих контрактів", - сказав Сімсон у Європарламенті.

З її слів, це також може заспокоїти інших постачальників газу, з якими Європа намагається вести переговори.

"Ми можемо і повинні повністю позбутися російського газу якнайшвидше, не забуваючи при цьому про безпеку наших поставок", - сказала Сімсон.

У міру того, як країни ЄС розпочинають підготовку до забезпечення постачання енергії наступної зими, Сімсон сказав, що Єврокомісія запропонує країнам ЄС продовжити до наступної зими добровільну мету зі скорочення споживання газу взимку на 15%.

ЄС досяг мети цієї зими, скоротивши споживання газу на 19,3% із серпня по січень порівняно з попередніми роками.

У той час як Європі, схоже, вдасться уникнути гострої нестачі енергії цієї зими, енергетична безпека континенту залишається крихкою.

Росія, як і раніше, постачає деяку кількість трубопровідного газу до Європи через Україну, що цього року становитиме 20 млрд кубометрів, якщо нинішні потоки залишаться стабільними.

Міжнародне енергетичне агентство попередило, що якщо Москва скоротить ці поставки, Китай придбає більше ЗПГ на світових ринках, а наступна зима буде надзвичайно холодною, Європа може зіткнутися з нестачею палива. Тому вкрай важливо, щоб уряди продовжували зусилля щодо енергозбереження та розвитку відновлюваних джерел енергії.