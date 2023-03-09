Еврокомиссар по энергетике призвала отказаться от сжиженного газа из России

В прошлом году Россия ограничила поставки газа в Европу после вторжения на Украину, что вызвало энергетический кризис из-за ограниченных поставок и рекордно высоких цен. ЕС пообещал отказаться от российского ископаемого топлива к 2027 году и заменил около двух третей российского газа в прошлом году.

Но в то время как Москва сократила потоки трубопроводного газа, поставки российского сжиженного природного газа в Европу увеличились в прошлом году - до 22 миллиардов кубометров по сравнению с примерно 16 миллиардами кубометров в 2021 году.

"Я призываю все государства-члены и все компании прекратить покупать российский СПГ и не подписывать никаких новых газовых контрактов с Россией после истечения срока действия существующих контрактов", - сказал Симсон в Европарламенте.

По ее словам, это также может успокоить других поставщиков газа, с которыми Европа пытается вести переговоры.

"Мы можем и должны полностью избавиться от российского газа как можно скорее, не забывая при этом о безопасности наших поставок", - сказала Симсон.

По мере того, как страны ЕС начинают подготовку к обеспечению поставок энергии на следующую зиму, Симсон сказал, что Еврокомиссия предложит странам ЕС продлить до следующей зимы добровольную цель по сокращению потребления газа зимой на 15%.

ЕС достиг цели этой зимой, сократив потребление газа на 19,3% с августа по январь по сравнению с предыдущими годами.

В то время как Европе, похоже, удастся избежать острой нехватки энергии этой зимой, энергетическая безопасность континента остается хрупкой.

Россия по-прежнему поставляет некоторое количество трубопроводного газа в Европу через Украину, что в этом году составит 20 млрд кубометров, если нынешние потоки останутся стабильными.

Международное энергетическое агентство предупредило, что если Москва сократит эти поставки, Китай купит больше СПГ на мировых рынках, а следующая зима будет необычно холодной, Европа может столкнуться с нехваткой топлива. Поэтому крайне важно, чтобы правительства продолжали усилия по энергосбережению и развитию возобновляемых источников энергии.