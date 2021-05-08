Євроінтеграційні перспективи. Україна здобуває дедалі більше підтримки держав ЄС, - ОП

Україна здобуває дедалі більше підтримки держав - членів Євросоюзу щодо своєї євроінтеграційної перспективи. Сьогодні президент Володимир Зеленський підписав зі своїм латвійським колегою Егілсом Левітсом декларацію про європейську перспективу України.

Заступник керівника ОП Ігор Жовква зазначив, що ця декларація закріплює домовленості про те, що Латвія підтримає заявку України на членство в Європейському союзі.

"У цій двосторонній декларації йдеться про багато важливих речей з точки зору євроінтеграції України. Йдеться про прогрес України у виконанні Угоди про асоціацію з ЄС, а також про підтримку Латвією її оновлення. Йдеться про підтримку Латвією оновлення політики Східного партнерства в контексті ще більших євроінтеграційних прагнень України", - підкреслив політик.

За його словами, в багатьох країнах-членах ЄС досить великий відсоток тих, хто підтримує членство України в Євросоюзі.