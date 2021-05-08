ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Євроінтеграційні перспективи. Україна здобуває дедалі більше підтримки держав ЄС, - ОП

Новость на русском → Україна, Субота 08 травня 2021 22:46
Євроінтеграційні перспективи. Україна здобуває дедалі більше підтримки держав ЄС, - ОП Фото: замглави Офісу президента Ігор Жовква (facebook.com/president.gov.ua)
Автор: Юлія Струк

Україна здобуває дедалі більше підтримки держав - членів Євросоюзу щодо своєї євроінтеграційної перспективи. Сьогодні президент Володимир Зеленський підписав зі своїм латвійським колегою Егілсом Левітсом декларацію про європейську перспективу України.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Заступник керівника ОП Ігор Жовква зазначив, що ця декларація закріплює домовленості про те, що Латвія підтримає заявку України на членство в Європейському союзі.

"У цій двосторонній декларації йдеться про багато важливих речей з точки зору євроінтеграції України. Йдеться про прогрес України у виконанні Угоди про асоціацію з ЄС, а також про підтримку Латвією її оновлення. Йдеться про підтримку Латвією оновлення політики Східного партнерства в контексті ще більших євроінтеграційних прагнень України", - підкреслив політик.

За його словами, в багатьох країнах-членах ЄС досить великий відсоток тих, хто підтримує членство України в Євросоюзі.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський провів відеоконференцію з латвійським колегою Егілсом Левітсом. Це відбулося під час робочої поїздки глави держави до Луганської області.

Як писало РБК-Україна, 4 травня Володимир Зеленський та президент Польщі Анджей Дуда підписали спільну двосторонню Декларацію про європейську перспективу України.

Так, у середині березня президент заявив, що Україна створює коаліцію країн-учасниць ЄС, які будуть лобіювати її вступ до ЄС. Литва першою підтвердила підтримку Києва на шляху до євроінтеграції.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Евросоюз Ігор Жовква евроинтеграция Офіс президента
NEWS
Помер військовий, який отримав поранення на Донбасі наприкінці квітня
Помер військовий, який отримав поранення на Донбасі наприкінці квітня
DAILY
Домашнє завдання. Чого чекати Україні після візиту держсекретаря США Блінкена
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Домашнє завдання. Чого чекати Україні після візиту держсекретаря США Блінкена