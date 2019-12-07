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Евродепутаты обратились к Apple из-за "российского" Крыма

Новости » Политика     07.12.2019 - 23:15
Евродепутаты обратились к Apple из-за "российского" Крыма
Иллюстративное фото (flickr.com/Andy)

Компании направили письмо в поддержку Украины

Депутаты Европейского парламента направили Apple письмо из-за отображения аннексированного Крыма российской территорией. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter представителя Украины при Европейском союзе Николая Точицкого.

В письме, в частности, отмечается, что международное право должно стоять выше заработка компании.

"Невозможно игнорировать страдания крымчан под российской аннексией, в том числе дело Олега Сенцова, крымского режиссера и активиста, который стал лауреатом премии Сахарова-2018 "За свободу мысли" после пяти лет несправедливого заключения. Немало других крымских политических заключенных и в дальнейшем удерживаются в России по сфальсифицированным делам, и тревожное решение Apple поддаться российскому геополитическому давлению вместо того, чтобы признать эти человеческие страдания, должно быть изменено", – говорится в письме.

Евродепутаты обратились к Apple из-за &quot;российского&quot; Крыма

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что в программе "Погода" Apple на территории России начали показывать Крым и Севастополь территорией РФ.

После этого министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко посоветовал Apple представить, что ее разработки "украл злейший враг".

Позже представительство президента Украины в Автономной Республике Крым обратилось к Apple из-за обозначения Крыма российской территорией в своих приложениях.

РБК-Украина писало, что американская корпорация Apple после ситуации с обозначением аннексированного Крыма в приложении "Погода" по территории России начала проводить аудит политики определения спорных территорий.

Apple выпустит пять моделей iPhone в следующем году В МИД Польши напомнили Apple, что Крым является украинской территорией
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