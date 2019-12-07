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Євродепутати звернулися до Apple через "російський" Крим

Новини » Політика     07.12.2019 - 23:15
Євродепутати звернулися до Apple через "російський" Крим
Ілюстративне фото (flickr.com/Andy)

Компанії направили листа на підтримку України

Депутати Європейського парламенту надіслали компанії Apple листа через відображення анексованого Криму російською територією. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter представника України при Європейському союзі Миколи Точицького.

У листі, зокрема, зазначається, що міжнародне право повинно стояти вище заробітку компанії.

"Неможливо ігнорувати страждання кримчан під російською анексією, в тому числі справу Олега Сенцова, кримського режисера та активіста, який став лауреатом премії Сахарова-2018 "За свободу думки" після п’яти років несправедливого ув’язнення. Чимало інших кримських політичних ув’язнених і надалі утримуються в Росії за сфальшованими справами, і тривожне рішення Apple піддатися російскому геополітичному тиску замість визнати ці людські страждання, мусить бути змінене", – йдеться в листі.

Євродепутати звернулися до Apple через &quot;російський&quot; Крим

Нагадаємо, раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що в програмі "Погода" Apple на території Росії почала показувати Крим і Севастополь територією РФ.

Після цього міністр закордонних справ України Вадим Пристайко порадив Apple уявити, що її розробки "вкрав найлютіший ворог".

Пізніше представництво президента України в Автономній Республіці Крим звернулося до Apple через позначення Криму російською територією в своїх додатках.

РБК-Україна писало, що американська корпорація Apple після ситуації з позначенням анексованого Криму в додатку "Погода" територією Росії почала проводити аудит політики визначення спірних територій.

Apple випустить п'ять моделей iPhone в наступному році В МЗС Польщі нагадали Apple, що Крим є українською територією
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