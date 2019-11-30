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Apple проведет аудит обозначения спорных территорий из-за Крыма

Новости » Общество     30.11.2019 - 06:23
Apple проведет аудит обозначения спорных территорий из-за Крыма
Иллюстративное фото (flickr.com/Andy)

Apple в приложении "Погода" обозначает аннексированный Крым российским

Американская корпорация Apple после ситуации с обозначением аннексированного Крыма в приложении "Погода" территорией России начала проводить аудит политики определения спорных территорий. Об этом передает Reuters.

Как отметила пресс-секретарь корпорации Труди Мюллер, это может повлечь изменения в политике Apple.

"Мы рассматриваем международное право, а также соответствующие законы США и других стран перед тем, как принять решение по обозначению территорий в Maps, и вносим изменения, если этого требует закон", - сказала Мюллер.

Пресс-секретарь добавила, что сотрудники компании уже работают над подробным изучением вопроса о будущем обозначении спорных границы во многих приложениях Apple.

"По итогам этого анализа мы можем вносить изменения", - подытожила Мюллер.

Напомним, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко заявила, что в ведомстве проверяют информацию об обозначении Крыма российской территорией в приложениях Apple. Это произошло после того, как в СМИ появилась информация, что в приложении "Погода" американская компания на территории РФ начала отображать аннексированные Крым и Севастополь российской территорией.

Вскоре посольство Украины в США обратилось к Государственному департаменту и компании Apple. Украинские власти потребовали от Apple исправить некорректное обозначение Крыма как части РФ.

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