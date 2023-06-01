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Євродепутати засудили навмисні зусилля Угорщини з підриву цінностей ЄС

Фото: прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан (facebook com orbanviktor)
Автор: Каріна Левицька

Європейський парламент ухвалив резолюцію, в якій висловив "серйозне занепокоєння" подіями в Угорщині. Євродепутати засудили навмисні та систематичні зусилля країни з підриву цінностей ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Європейського парламенту.

Говорячи про головування Угорщини в Раді ЄС у другій половині 2024 року, Європарламент "поставив під сумнів" її можливість виконати цю роль, "враховуючи її невідповідність законодавству та цінностям ЄС, а також принципу щирої співпраці".

У зв’язку з цим Європарламент закликав Раду ЄС "знайти належне рішення" питанню головування.

До того ж резолюція, яку Європейський парламент ухвалив сьогодні, 1 червня, засуджує "антиєвропейські акції" уряду Угорщини, які мають на меті відвернути увагу від системної корупції та невідповідності країни європейським цінностям. Вона також закликає Будапешт втілювати міжнародні стандарти на виборах, зокрема майбутніх виборах до Європарламенту у 2024 році.

Ситуація в Угорщині

Уряд прем'єр-міністра Віктора Орбана в останні роки перебуває в майже постійному конфлікті з інституціями ЄС, насамперед через суперечки щодо незалежності:

  • судової влади,
  • свободи преси,
  • громадянського суспільства,
  • верховенства права.

Депутати Європарламенту висловили занепокоєння повідомленнями про спроби уряду прем’єр-міністра Угорщини взяти під контроль стратегічні галузі промисловості, а ще - відсутність належного контролю за фінансовою політикою угорського уряду.

Заяви Орбана щодо України

Прем'єр-міністр Угорщини неодноразово робив скандальні заяви й про Україну.

Він стверджує, що Україна не здатна фінансувати свої потреби, а війна нібито продовжується лише за рахунок коштів партнерів. Також Орбан заявив, що Україна нібито не може виграти війну проти Росії.

До того ж в уряді Угорщини вважають, що НАТО і Європейський Союз де-факто стали так званою "стороною" у війні РФ проти України. Нібито через те, що вони надають Києву підтримку в боротьбі з агресією.

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