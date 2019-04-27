Евродепутат призвала ЕС отреагировать на новые заявления Путина о выдаче паспортов РФ

Фото: Ребекка Хармс (flickr.com/European Parliament)

Ребекка Хармс призвала созвать заседание Совбеза ООН

Депутат Европейского парламента Ребекка Хармс обратилась к ЕС отреагировать на новое заявление президента РФ Владимира Путина об упрощении выдачи российского гражданства для всех украинцев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Хармс в Twitter.

Евродепутатка обратилась к Германии, которая в данное время председательствует в Совбезе ООН, с призывом созвать заседание органа.

"Эй, ЕС! После некоторых критических слов о паспортизации Донбасса (а это лучше, чем ничего) теперь вы видите, что Путин продолжает свою эскалацию", - заявила Хармс.

Также она обратилась к главе дипломатии ЕС Федерике Могерини и еврокомиссару Иоганнесу Хану и президенту Европейской комиссии Жану-Клоду Юнкеру с вопросом намерены ли они проявить инициативу проведения заседания.

"Поднимет ли Хайко Маас этот вопрос на Совете безопасности ООН, или украинцы снова должны взять на себя инициативу?", - написала Хармс.

Ранее РБК-Украина сообщало, что президент России Владимир Путин заявил, что Российская Федерация может упростить процедуру предоставления гражданства и выдачи паспортов для всех граждан Украины. По его словам, Москва рассматривает возможность упрощенного порядка предоставления гражданства России не только жителям оккупированного Донбасса, но и всей Украины.