Євродепутат закликала ЄС відреагувати на нові заяви Путіна про видачу паспортів РФ

Фото: Ребекка Хармс (flickr.com/European Parliament)

Ребекка Хармс закликала скликати засідання Радбезу ООН

Депутат Європейського парламенту Ребекка Хармс звернулася до ЄС відреагувати на нову заяву президента РФ Володимира Путіна про спрощення видачі російського громадянства для всіх українців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Хармс Twitter.

Євродепутатка звернулася до Німеччини, яка в даний час головує в раді безпеки ООН, із закликом скликати засідання органу.

"Гей, ЄС! Після деяких критичних слів щодо паспортизації Донбасу (а це краще, ніж нічого) тепер ви бачите, що Путін продовжує свою ескалацію", - заявила Хармс.

Також вона звернулася до глави дипломатії ЄС Федеріки Могеріні і єврокомісара Йоганнеса Хана та президента Європейської комісії Жана-Клода Юнкера з питанням чи вони мають намір проявити ініціативу проведення засідання.

"Підніме Хайко Маас це питання на Раді безпеки ООН, або українці знову повинні взяти на себе ініціативу?", - написала Хармс.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що президент Росії Володимир Путін заявив, що Російська Федерація може спростити процедуру надання громадянства і видачі паспортів для всіх громадян України. За його словами, Москва розглядає можливість спрощеного порядку надання громадянства Росії не тільки жителям окупованого Донбасу, але й усієї України.