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Евробаскет-2022. Украина против Польши и все остальные пары 1/8 финала турнира

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Берлин, Пятница 09 сентября 2022 14:45
Евробаскет-2022. Украина против Польши и все остальные пары 1/8 финала турнира Фото: Сборная Украины финишировала второй в группе C (fiba.basketball)
Автор: Антон Федорцив

На баскетбольном чемпионате Европы определились все участники первого раунда плей-офф. Своего соперника получила и сборная Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

Матчи 1/8 финала Евробаскета начнутся 10 сентября. Все поединки стадии плей-офф пройдут в Берлине.

Первыми на паркете появятся сборные Турции и Франции. Их матч начнется в 13:00. Дальше сильнейшего определят словенцы и бельгийцы (15:45). Хозяева площадки – сборная Германии – встретятся с Черногорией в 19:00. Закрывать игровой день в 21:45 будут команды Испании и Литвы.

Поединок Украина – Польша будет первым в программе 11 сентября. Матч для команды Айнарса Багатскиса начнется в 13:00. Следующими сыграют сборные Финляндии и Хорватии (15:45). В 19:00 сербы встретятся с итальянцами, а в 21:45 последними на паркете появятся сборные Греции и Чехии.

В случае победы над поляками сборная Украины в следующем раунде встретится с победителем пары Словения – Бельгия. Четвертьфинальные поединки запланированы на 13-14 сентября.

Евробаскет-2022. Украина против Польши и все остальные пары 1/8 финала турнира

К слову, накануне сборная Украины проиграла Хорватии последний матч группового этапа Евробаскета-2022.

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