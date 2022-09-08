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Украина проиграла сборной Хорватии на финише группового этапа Евробаскета-2022

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Милан, Четверг 08 сентября 2022 17:03
Украина проиграла сборной Хорватии на финише группового этапа Евробаскета-2022 Фото: Владимир Герун против Дарио Сарича (fiba.basketball)
Автор: Антон Федорцив

Неприятным поражением от сборной Хорватии завершился матч 5-го тура группового раунда чемпионата Европы по баскетболу для национальной команды Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Евробаскет-2022, группа C, 5-й тур

Хорватия – Украина – 90:85 (21:21, 24:21, 22:25, 23:18)

Матч с балканцами "сине-желтые" начали со стартовой пятеркой в ​​составе Лукашова, Михайлюка, Близнюка, Геруна и Леня. Начали команды на равных, но игра украинцев в линии обороны доверия не вызывала. Неудивительно, что на пике (+5) сборная Украины не удержалась и завершила первую четверть вничью.

Проблемы не исчезли и во второй 10-минутке. Особенно ошибался позади Лень, но представитель Украины в НБА пытался хотя бы компенсировать собственные огрехи точными 3-очковыми. Однако, минусов в игре позади оказалось больше плюсов впереди по мотивам первой половины. Украинцы вполне могли "гореть" с отставанием 10-12 пунктов, но спохватились в концовке и сократили отрыв до трех очков.

Нервной стала и третья четверть. Хорваты не собирались мириться с ренессансом подопечных Айнарса Багатскиса и начали снова выстраивать свой гандикап. Наибольшего преимущества балканцы достигли в середине 10-минутки (61:53), но "сине-желтые" наконец-то включились и на старт последней четверти вышли при равном счете – 67:67.

Оставили сборную Украины в игре резервисты – Пустовой и Санон, а также главный снайпер Герун. Уверенность украинцев "перекочевала" и в четвертую 10-минутку. Украинская команда, казалось, контролировала ход поединка и держала соперника на расстоянии 2-4 очков. Но в дальнейшем Хорватия добавила и вырвалась вперед с +7 и таки одержала победу.

Итак, сборная Украины завершила групповой этап Евробаскета с тремя победами и двумя поражениями. Соперник "сине-желтых" в плей-офф определится позже в четверг.

К слову, накануне волейбольная сборная Украины проиграла Словении в рамках 1/4 финала чемпионата мира-2022.

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