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Євробаскет-2022. Україна проти Польщі та всі інші пари 1/8 фіналу турніру

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Берлін, П'ятниця 09 вересня 2022 14:45
Євробаскет-2022. Україна проти Польщі та всі інші пари 1/8 фіналу турніру Фото: Збірна України фінішувала другою у групі C (fiba.basketball)
Автор: Антон Федорців

На баскетбольному чемпіонаті Європи визначилися всі учасники першого раунду плей-офф. Свого суперника отримала і збірна України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

Матчі 1/8 фіналу Євробаскету розпочнуться 10 вересня. Усі поєдинки стадії плей-офф відбудуться у Берліні.

Першими на паркеті з'являться збірні Туреччини та Франції. Їхній матч розпочнеться о 13:00. Далі сильнішого визначать словенці та бельгійці (15:45). Господарі майданчика – збірна Німеччини – зустрінеться з Чорногорією о 19:00. Закриватимуть ігровий день о 21:45 команди Іспанії та Литви.

Поєдинок Україна – Польща буде першим у програмі 11 вересня. Матч для команди Айнарса Багатскіса розпочнеться о 13:00. Наступними зіграють збірні Фінляндії та Хорватії (15:45). О 19:00 серби зустрінуться з італійцями, а в 21:45 останніми на паркеті з'являться збірні Греції та Чехії.

У разі перемоги над поляками збірна України в наступному раунді зустрінеться з переможцем пари Словенія – Бельгія. Чвертьфінальні поєдинки заплановані на 13-14 вересня.

Євробаскет-2022. Україна проти Польщі та всі інші пари 1/8 фіналу турніру

До слова, напередодні збірна України програла Хорватії останній матч групового етапу Євробаскету-2022.

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