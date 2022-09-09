Євробаскет-2022. Україна проти Польщі та всі інші пари 1/8 фіналу турніру

На баскетбольному чемпіонаті Європи визначилися всі учасники першого раунду плей-офф. Свого суперника отримала і збірна України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру .

Матчі 1/8 фіналу Євробаскету розпочнуться 10 вересня. Усі поєдинки стадії плей-офф відбудуться у Берліні.

Першими на паркеті з'являться збірні Туреччини та Франції. Їхній матч розпочнеться о 13:00. Далі сильнішого визначать словенці та бельгійці (15:45). Господарі майданчика – збірна Німеччини – зустрінеться з Чорногорією о 19:00. Закриватимуть ігровий день о 21:45 команди Іспанії та Литви.

Поєдинок Україна – Польща буде першим у програмі 11 вересня. Матч для команди Айнарса Багатскіса розпочнеться о 13:00. Наступними зіграють збірні Фінляндії та Хорватії (15:45). О 19:00 серби зустрінуться з італійцями, а в 21:45 останніми на паркеті з'являться збірні Греції та Чехії.

У разі перемоги над поляками збірна України в наступному раунді зустрінеться з переможцем пари Словенія – Бельгія. Чвертьфінальні поєдинки заплановані на 13-14 вересня.