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Євро знову злетів до 52 грн: скільки коштує валюта в банках та обмінниках 31 липня

10:19 31.07.2026 Пт
2 хв
Скільки коштують 100 доларів сьогодні?
aimg Олег Хомчук
Євро знову злетів до 52 грн: скільки коштує валюта в банках та обмінниках 31 липня
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Станом на ранок 31 липня банки опустили середній курс продажу долара до 44,98 грн. В обмінниках валюта в середньому втратила 9 копійок, зупинившись на позначці 44,86 грн. Водночас курс євро в банках подекуди злетів одразу на 30 копійок – до 52 грн, тим самим наближаючись до квітневого максимуму, коли його ціна доходила до 52,50 грн.

Скільки сьогодні коштують головні валюти та у скільки обійдеться покупка 100 доларів у банках – читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

  • Валюта в обмінниках: Середній курс долара для купівлі опустився до 44,86 грн, тоді як підріс – до 51,60 грн.
  • Ситуація в банках: Комерційні банки демонструють ще більше зниження в ціні (в межах 20 копійок) – середній курс продажу долара становить 44,98 грн, тоді як євро злетів угору одразу до 51,67 грн.
  • Курс у провідних фінустановах: ПриватБанк продає долар по 44,95 грн, Ощадбанк – по 44,95-45,10 грн, Monobank – по 44,98 грн, а ПУМБ знизив готівковий курс до позначки 45,10 грн.

Курс валют в обмінниках

Станом на ранок 31 липня портал Minfin наводить середній курс долара в обмінниках на рівні 44,86 (-9 копійок) гривень для покупки та 44,75 (-10 копійок) гривень – для здачі валюти.

Євро в обмінниках сьогодні можна купити по 51,60 (+20 копійок) гривень, а здати – по 51,35 (+15 копійок) гривень.

Фото: курс валют в обмінниках 31 липня (інфографіка РБК-Україна)

Фото: курс валют в обмінниках 31 липня (інфографіка РБК-Україна)

Курс валют в банках

Банки сьогодні продають долари за середнім курсом у 44,98 (-17 копійок) гривень, а купують – по 44,52 (-16 копійок) гривні.

Євро ж в банках можна купити по 51,67 (+21 копійка) гривні, а здати – по 50,97 (+13 копійок) гривень.

Фото: курс валют в банках 31 липня (інфографіка РБК-Україна)

Фото: курс валют в банках 31 липня (інфографіка РБК-Україна)

ПриватБанк сьогодні продає долари в касах по 44,95 (-10 копійок) гривень, а курс для карток – 45,04 (без змін) гривень. Євро у відділеннях банку можна купити по 51,80 (без змін) гривень, а карткою – 51,81 (без змін) гривні.

Ощадбанк продає долари у мобільному застосунку по 44,95 (-15 копійок) гривень, а для карток – 45,10 (-10 копійок) гривень. Євро через додаток можна купити по 51,80 (+30 копійок) гривні, а карткою – 51,95 (+30 копійок) гривень.

ПУМБ продає долари в касах по 45,10 (-10 копійок) гривень, а картою – 44,90 (-20 копійок) гривень. Євро у відділеннях банку можна купити по 52,00 (+30 копійок) гривень.

Monobank продає долари по 44,98 (-5 копійок) гривень, а євро – по 51,80 (+27 копійок) гривень.

Скільки коштують 100 доларів у банках сьогодні?

Розрахунок вартості купівлі 100 доларів США за актуальними курсами провідних українських банків станом на 31 липня:

  • Monobank: 4 498 грн
  • ПриватБанк (каси): 4 495 грн
  • ПриватБанк (картки): 4 504 грн
  • Ощадбанк (застосунок): 4 495 грн
  • Ощадбанк (картки): 4 510 грн
  • ПУМБ (каси): 4 510 грн
  • ПУМБ (картки): 4 490 грн.
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Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

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