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Евро снова взлетел до 52 грн: сколько стоит валюта в банках и обменниках 31 июля

10:19 31.07.2026 Пт
2 мин
Сколько стоит 100 долларов сегодня?
aimg Олег Хомчук
Евро снова взлетел до 52 грн: сколько стоит валюта в банках и обменниках 31 июля
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На утро 31 июля банки опустили средний курс продажи доллара до 44,98 грн. В обменниках валюта в среднем потеряла 9 копеек, остановившись на отметке 44,86 грн. В то же время курс евро в банках местами взлетел сразу на 30 копеек – до 52 грн, тем самым приближаясь к апрельскому максимуму, когда его цена доходила до 52,50 грн.

Сколько сегодня стоят главные валюты и во сколько обойдется покупка 100 долларов в банках – читайте ниже в материале РБК-Украина.

Главное:

  • Валюта в обменниках: Средний курс доллара для покупки опустился до 44,86 грн, тогда как подрос – до 51,60 грн.
  • Ситуация в банках: Коммерческие банки демонстрируют еще большее снижение в цене (в пределах 20 копеек) – средний курс продажи доллара составляет 44,98 грн, тогда как евро взлетел кверху сразу до 51,67 грн.
  • Курс в ведущих финучреждениях: ПриватБанк продает доллар по 44,95 грн, Ощадбанк – по 44,95-45,10 грн, Monobank – по 44,98 грн, а ПУМБ снизил наличный курс до отметки 45,10 грн.

Курс валют в обменниках

На утро 31 июля портал Minfin приводит средний курс доллара в обменниках на уровне 44,86 (-9 копеек) гривен для покупки и 44,75 (-10 копеек) гривен – для сдачи валюты.

Евро в обменниках сегодня можно купить по 51,60 (+20 копеек) гривен, а сдать – по 51,35 (+15 копеек) гривен.

Фото: курс валют в обмінниках 31 липня (інфографіка РБК-Україна)

Фото: курс валют в обменниках 31 июля (инфографика РБК-Украина)

Курс валют в банках

Банки сегодня продают доллары по среднему курсу в 44,98 (-17 копеек) гривен, а покупают – по 44,52 (-16 копеек) гривны.

Евро же в банках можно купить по 51,67 (+21 копейки) гривны, а сдать – по 50,97 (+13 копеек) гривен.

Фото: курс валют в банках 31 липня (інфографіка РБК-Україна)

Фото: курс валют в банках 31 июля (инфографика РБК-Украина)

ПриватБанк сегодня продает доллары в кассах по 44,95 (-10 копеек) гривен, а курс для карт – 45,04 (без изменений) гривен. Евро в отделениях банка можно купить по 51,80 (без изменений) гривен, а картой – 51,81 (без изменений) гривны.

Ощадбанк продает доллары в мобильном приложении по 44,95 (-15 копеек) гривен, а для карт – 45,10 (-10 копеек) гривен. Евро через приложение можно купить по 51,80 (+30 копеек) гривны, а картой – 51,95 (+30 копеек) гривен.

ПУМБ продает доллары в кассах по 45,10 (-10 копеек) гривен, а картой – 44,90 (-20 копеек) гривен. Евро в отделениях банка можно купить по 52,00 (+30 копеек) гривен.

Monobank продает доллары по 44,98 (-5 копеек) гривен, а евро – по 51,80 (+27 копеек) гривен.

Сколько стоит 100 долларов в банках сегодня?

Расчет стоимости покупки 100 долларов США по актуальным курсам ведущих украинских банков по состоянию на 31 июля:

  • Monobank: 4 498 грн
  • ПриватБанк (кассы): 4 495 грн
  • ПриватБанк (карты): 4 504 грн
  • Ощадбанк (приложение): 4 495 грн
  • Ощадбанк (карты): 4 510 грн
  • ПУМБ (кассы): 4 510 грн
  • ПУМБ (карты): 4 490 грн.
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