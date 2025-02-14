Євро замість долара: чи змінить НБУ головну іноземну валюту для Україні

Як зазначив Пишний, йдеться не про фіксацію гривні до євро чи долара, а про вибір основної валюти, яка відіграє ключову роль у валютних операціях НБУ та впливає на курсоутворення гривні щодо інших валют.

Голова НБУ пояснив, що історично головною валютою для України залишався долар США, однак у контексті євроінтеграції та активізації економічних відносин із ЄС роль євро зростає, що може стати підставою для відповідних змін у майбутньому.

"Чи готові ми зараз анонсувати таке рішення? Ні. Такого рішення наразі на столі немає. Це питання перспективи. Ми постійно аналізуємо ситуацію, дивимося на неї з усіх точок зору. Профільний департамент обговорює це питання з ринком. Але не можна казати, що завтра щось відбудеться і така зміна курсоутворюючої валюти стане фактом", - сказав Пишний.

Головна валюта

Нагадаємо, головною курсоутворюючою валютою в Україні залишається долар. Валютна структура угод на валютному ринку підтверджує цей статус.

Водночас у сегменті операцій банків з клієнтами частка угод в євро в загальному обсязі має тенденцію до зростання. Зокрема, за операціями з купівлі безготівкової валюти клієнтами частка угод в євро залишається понад 40%.

Офіційний обмінний курс гривні до долара США визначається на основі серії угод на міжбанківському валютному ринку. Офіційні курси обміну інших валют визначаються НБУ на основі офіційного курсу до долара та крос-курсів відповідних іноземних валют.

На готівковому ринку також переважає долар. У 2024 році банки ввезли 11,7 млрд доларів та євро на 4,2 млрд доларів.