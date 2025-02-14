Евро вместо доллара: сменит ли НБУ главную иностранную валюту для Украины

Как отметил Пышный, речь идет не о фиксации гривны к евро или доллару, а о выборе основной валюты, которая играет ключевую роль в валютных операциях НБУ и влияет на курсообразование гривны относительно других валют.

Глава НБУ пояснил, что исторически главной валютой для Украины оставался доллар США, однако в контексте евроинтеграции и активизации экономических отношений с ЕС роль евро растет, что может стать основанием для соответствующих изменений в будущем.

"Готовы ли мы сейчас анонсировать такое решение? Нет. Такого решения пока на столе нет. Это вопрос перспективы. Мы постоянно анализируем ситуацию, смотрим на нее со всех точек зрения. Профильный департамент обсуждает этот вопрос с рынком. Но нельзя говорить, что завтра что-то произойдет и такое изменение курсообразующей валюты станет фактом", - сказал Пышный.

Главная валюта

Напомним, главной курсообразующей валютой в Украине остается доллар. Валютная структура сделок на валютном рынке подтверждает этот статус.

В то же время в сегменте операций банков с клиентами доля сделок в евро в общем объеме имеет тенденцию к росту. В частности, по операциям по покупке безналичной валюты клиентами доля сделок в евро остается более 40%.

Официальный обменный курс гривны к доллару США определяется на основе серии сделок на межбанковском валютном рынке. Официальные курсы обмена других валют определяются НБУ на основе официального курса к доллару и кросс-курсов соответствующих иностранных валют.

На наличном рынке также преобладает доллар. В 2024 году банки ввезли 11,7 млрд долларов и евро на 4,2 млрд долларов.