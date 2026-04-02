Євро відкотилося, долар підріс: курс на 3 квітня та як ціни на пальне тиснуть на валюту

Нацбанк підняв на кілька копійок курс долара на п'ятницю, 3 квітня. А от вартість європейської валюти різко відкотилася після здорожчання.
Яким буде курс долара та євро завтра та як здорожчання пального впливає на валюту, - в матеріалі РБК-Україна.
На завтра Нацбанк встановив курс долара на рівні 43,81 грн (на 3 копійки дорожче, ніж на сьогодні).
А євро завтра здешевшає відразу на 37 копійок. Курс європейської валюти на 3 квітня встановлено на рівні 50,45 грн.
Яким буде курс валют 3 квітня
Стрибок цін на АЗС спровокував ланцюгову реакцію: інші товари також подорожчали, що посилило тиск на курс, пояснив в коментарі РБК-Україна Тарас Лєсовий, директор департаменту фінансових ринків "Глобус банку".
За його словами, є кілька ключових факторів, які зараз впливають ринок:
Водночас, за словами Лєсового, ринок поступово адаптується до нових обставин. Початковий стрес від різкого подорожчання пального зменшуватиметься. Однак це не означає швидкого повернення до попередніх цін.
"Навіть якщо ситуація на світовому ринку пального трохи стабілізується, в Україні ще довго зберігатиметься обережне ставлення до будь-яких змін, а корекція цін навряд чи буде швидкою", - пояснив експерт.
