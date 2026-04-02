Евро откатилось, доллар подрос: курс на 3 апреля и как цены на топливо давят на валюту

15:59 02.04.2026 Чт
2 мин
Подорожание топлива сказалось не только на ценах на стелах АЗС
aimg Дмитрий Левицкий aimg Тарас Лесовой Эксперт
Фото: каким будет курс валют 3 апреля (Getty Images)

Нацбанк поднял на несколько копеек курс доллара на пятницу, 3 апреля. А вот стоимость европейской валюты резко откатилась после подорожания.

Каким будет курс доллара и евро завтра и как подорожание топлива влияет на валюту, - в материале РБК-Украина.

Главное:

  • Доллар растет: Доллар минимально подрос и будет стоить 43,81 грн (+3 коп.)
  • Евро пошел вниз: Евро ощутимо подешевел - до 50,45 грн (-37 коп.).
  • Давление на валюту: Скачок цен на топливо вызвал цепную реакцию в экономике и усилил нагрузку на валютный рынок.
  • Прогноз: Рынок понемногу оправляется от ценового шока, однако быстрого "отката" к предыдущим ценам ожидать не стоит.

Курс валют НБУ

На завтра Нацбанк установил курс доллара на уровне 43,81 грн (на 3 копейки дороже, чем на сегодня).

А евро завтра подешевеет сразу на 37 копеек. Курс европейской валюты на 3 апреля установлен на уровне 50,45 грн.

Каким будет курс валют 3 апреля (Инфографика РБК-Украина)

Как цены на топливо давят на валюту

Скачок цен на АЗС спровоцировал цепную реакцию: другие товары также подорожали, что усилило давление на курс, пояснил в комментарии РБК-Украина Тарас Лесовой, директор департамента финансовых рынков "Глобус банка".

По его словам, есть несколько ключевых факторов, которые сейчас влияют на рынок:

  • Запросы импортеров: Энерготрейдерам понадобились значительно большие объемы долларов и евро, чтобы закупать новые партии дорогого топлива.
  • Поведение населения: На фоне общего роста цен украинцы начали активнее покупать твердую валюту как проверенный инструмент сохранения средств.
  • Реакция Нацбанка: Чтобы сдержать ажиотажный спрос и не допустить резкого обвала гривны, НБУ пришлось увеличить объем валютных интервенций на межбанке. Если обычно рынку хватало 600-800 млн долларов в неделю, то в марте этот показатель подскочил до 1-1,3 млрд долларов.

В то же время, по словам Лесового, рынок постепенно адаптируется к новым обстоятельствам. Первоначальный стресс от резкого подорожания топлива будет уменьшаться. Однако это не означает быстрого возвращения к предыдущим ценам.

"Даже если ситуация на мировом рынке топлива немного стабилизируется, в Украине еще долго будет сохраняться осторожное отношение к любым изменениям, а коррекция цен вряд ли будет быстрой", - пояснил эксперт.

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

