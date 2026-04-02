Евро откатилось, доллар подрос: курс на 3 апреля и как цены на топливо давят на валюту

Курс валют НБУ

На завтра Нацбанк установил курс доллара на уровне 43,81 грн (на 3 копейки дороже, чем на сегодня).

А евро завтра подешевеет сразу на 37 копеек. Курс европейской валюты на 3 апреля установлен на уровне 50,45 грн.

Каким будет курс валют 3 апреля (Инфографика РБК-Украина)

Как цены на топливо давят на валюту

Скачок цен на АЗС спровоцировал цепную реакцию: другие товары также подорожали, что усилило давление на курс, пояснил в комментарии РБК-Украина Тарас Лесовой, директор департамента финансовых рынков "Глобус банка".

По его словам, есть несколько ключевых факторов, которые сейчас влияют на рынок:

Поведение населения: На фоне общего роста цен украинцы начали активнее покупать твердую валюту как проверенный инструмент сохранения средств.

Реакция Нацбанка: Чтобы сдержать ажиотажный спрос и не допустить резкого обвала гривны, НБУ пришлось увеличить объем валютных интервенций на межбанке. Если обычно рынку хватало 600-800 млн долларов в неделю, то в марте этот показатель подскочил до 1-1,3 млрд долларов.

В то же время, по словам Лесового, рынок постепенно адаптируется к новым обстоятельствам. Первоначальный стресс от резкого подорожания топлива будет уменьшаться. Однако это не означает быстрого возвращения к предыдущим ценам.

"Даже если ситуация на мировом рынке топлива немного стабилизируется, в Украине еще долго будет сохраняться осторожное отношение к любым изменениям, а коррекция цен вряд ли будет быстрой", - пояснил эксперт.