Евро откатилось, доллар подрос: курс на 3 апреля и как цены на топливо давят на валюту

Нацбанк поднял на несколько копеек курс доллара на пятницу, 3 апреля. А вот стоимость европейской валюты резко откатилась после подорожания.
Каким будет курс доллара и евро завтра и как подорожание топлива влияет на валюту, - в материале РБК-Украина.
Главное:
На завтра Нацбанк установил курс доллара на уровне 43,81 грн (на 3 копейки дороже, чем на сегодня).
А евро завтра подешевеет сразу на 37 копеек. Курс европейской валюты на 3 апреля установлен на уровне 50,45 грн.
Каким будет курс валют 3 апреля (Инфографика РБК-Украина)
Скачок цен на АЗС спровоцировал цепную реакцию: другие товары также подорожали, что усилило давление на курс, пояснил в комментарии РБК-Украина Тарас Лесовой, директор департамента финансовых рынков "Глобус банка".
По его словам, есть несколько ключевых факторов, которые сейчас влияют на рынок:
В то же время, по словам Лесового, рынок постепенно адаптируется к новым обстоятельствам. Первоначальный стресс от резкого подорожания топлива будет уменьшаться. Однако это не означает быстрого возвращения к предыдущим ценам.
"Даже если ситуация на мировом рынке топлива немного стабилизируется, в Украине еще долго будет сохраняться осторожное отношение к любым изменениям, а коррекция цен вряд ли будет быстрой", - пояснил эксперт.
