Євро вдруге побив рекорд, долар росте: курс на 17 квітня і що відбувається з євровалютою

Нацбанк знову підвищив курс долара на п'ятницю, 17 квітня. А європейська валюта вдруге за тиждень встановлює рекорд.
Нацбанк встановив на завтра курс долара на рівні 43,63 гривні. Це на 12 копійок дорожче, ніж курс на сьогодні.
Євро після вчорашнього спаду знову продовжує рости та знову побило рекорд. Курс європейської валюти на завтра встановлено на рівні 51,42. Це на 15 копійок дорожче, ніж курс сьогодні.
Попередній рекорд був зафіксований цього ж тижня - курс євро на 15 квітня становив 51,32 гривні.
Як зазначив в коментарі РБК-Україна фінансовий експерт Тарас Лєсовий, прогнозувати вартість євро в Україні стає дедалі складніше. На відміну від долара, європейська валюта дуже чутлива до світової геополітики.
Ось головні фактори, що зараз рухають курс євро:
"Саме через це прогнозувати поведінку євро в Україні стає дедалі складніше. Світовий ринок реагує на новини майже щодня, і маятник зовнішньої турбулентності постійно змінює амплітуду", - наголосив Лєсовий.