Евро второй раз побил рекорд, доллар растет: курс на 17 апреля и что происходит с евровалютой

Евро бьет рекорды: Европейская валюта обновила исторический максимум, подскочив до 51,42 грн (+15 коп.).

Евровалюту становится сложно прогнозировать: Евро очень чувствительно к мировой геополитике и зависит от глобальных торгов в паре "евро/доллар", а мировой рынок почти ежедневно реагирует на новости.

Курс валют НБУ

Нацбанк установил на завтра курс доллара на уровне 43,63 гривны. Это на 12 копеек дороже, чем курс на сегодня.

Евро после вчерашнего спада снова продолжает расти и снова побило рекорд. Курс европейской валюты на завтра установлен на уровне 51,42. Это на 15 копеек дороже, чем курс сегодня.

Предыдущий рекорд был зафиксирован на этой же неделе - курс евро на 15 апреля составлял 51,32 гривны.

Почему курс евро "штормит"

Как отметил в комментарии РБК-Украина финансовый эксперт Тарас Лесовой, прогнозировать стоимость евро в Украине становится все сложнее. В отличие от доллара, европейская валюта очень чувствительна к мировой геополитике.

Вот главные факторы, которые сейчас двигают курс евро:

Двойное формирование: Стоимость евро в Украине зависит от двух показателей: мировых торгов в паре "евро/доллар" и ситуации на нашем рынке в паре "гривна/доллар".

Цены на нефть и Ближний Восток: Любое военное обострение на Ближнем Востоке поднимает мировые цены на нефть. Поскольку Европа сильно зависит от энергоносителей, такие кризисы автоматически ослабляют евро.

Инфляционное давление: Дефицит топлива разгоняет инфляцию в мире, из-за чего евро может дешеветь по отношению к доллару. Если же ситуация на рынке нефти стабильна - евровалюта, наоборот, получает шанс на укрепление.

"Именно поэтому прогнозировать поведение евро в Украине становится все сложнее. Мировой рынок реагирует на новости почти ежедневно, и маятник внешней турбулентности постоянно меняет амплитуду", - подчеркнул Лесовой.