Евро второй раз побил рекорд, доллар растет: курс на 17 апреля и что происходит с евровалютой

Нацбанк снова повысил курс доллара на пятницу, 17 апреля. А европейская валюта второй раз за неделю устанавливает рекорд.
Нацбанк установил на завтра курс доллара на уровне 43,63 гривны. Это на 12 копеек дороже, чем курс на сегодня.
Евро после вчерашнего спада снова продолжает расти и снова побило рекорд. Курс европейской валюты на завтра установлен на уровне 51,42. Это на 15 копеек дороже, чем курс сегодня.
Предыдущий рекорд был зафиксирован на этой же неделе - курс евро на 15 апреля составлял 51,32 гривны.
Как отметил в комментарии РБК-Украина финансовый эксперт Тарас Лесовой, прогнозировать стоимость евро в Украине становится все сложнее. В отличие от доллара, европейская валюта очень чувствительна к мировой геополитике.
Вот главные факторы, которые сейчас двигают курс евро:
"Именно поэтому прогнозировать поведение евро в Украине становится все сложнее. Мировой рынок реагирует на новости почти ежедневно, и маятник внешней турбулентности постоянно меняет амплитуду", - подчеркнул Лесовой.