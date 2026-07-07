Євро стрімко падає, а долар нижче 45 грн: обмінники та банки оновили "цінники" 7 липня

Валютний ринок України розпочинає вівторок, 7 липня, з зниження котирувань. Поки в обмінниках долар та євро демонструють стабільність із тенденцією до спаду, великі банки також оновили свої курси в бік вигіднішої для клієнтів ціни.

Про актуальні курси купівлі та продажу валюти у провідних фінустановах та обмінниках - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

Тенденція до зниження: На ринку спостерігається корекція курсів - долар та євро дешевшають як у касах банків, так і в обмінних пунктах.

На ринку спостерігається корекція курсів - долар та євро дешевшають як у касах банків, так і в обмінних пунктах. Курс в обмінниках: Долар для купівлі в середньому становить 44,65 грн, євро - 51,30 грн.

Долар для купівлі в середньому становить 44,65 грн, євро - 51,30 грн. Банківський сектор: Більшість банків оновили курси в бік зміцнення гривні. Євро в банках подешевшало суттєвіше (на 10-17 копійок), ніж долар.

Більшість банків оновили курси в бік зміцнення гривні. Євро в банках подешевшало суттєвіше (на 10-17 копійок), ніж долар. Де найвигідніше: Для купівлі долара найвигідніші пропозиції зараз у касах ПриватБанку (44,80 грн) та через мобільний застосунок Ощадбанку (44,80 грн).

Курс валют в обмінниках

Станом на ранок 7 липня портал Minfin наводить середній курс долара в обмінниках на рівні 44,65 (-1 коп) гривень для покупки та 44,55 (без змін) гривень - продаж валюти.

Євро в обмінниках сьогодні можна купити за середнім курсом у 51,30 (-10 коп) гривню, а здати - по 51,15 (без змін) гривні.

Фото: курс валют в обмінниках 7 липня (інфографіка РБК-Україна)

Курс валют в банках

Середній курс долара в банках сьогодні тримається на рівні 44,85 (-8 коп) гривень для покупки та 44,24 (без змін) гривні для здачі валюти.

Євро в банках сьогодні обійдеться в середньому у 51,31 (-17 коп) гривню при покупці та 50,69 (-10 коп) гривень - при здачі валюти.

Фото: курс валют в банках 7 липня (інфографіка РБК-Україна)

ПриватБанк в касах продає долар по 44,80 (-5 коп) гривні, а картою - 44,84 (без змін) гривні. Євро у відділеннях банку можна купити по 51,30 (-20 коп) гривень, а карткою - 51,28 (-26 коп) гривні.

Ощадбанк через мобільний застосунок продає американську валюту по 44,80 (без змін) гривні, а карткою - 44,95 (без змін) гривні. Євро в мобільному "Ощаді" сьогодні обійдеться у 51,30 (-4 коп) гривню, а карткою - 51,50 (-10 коп) гривні.

"Пумб" у касах продає долар по 45 (без змін) гривень, а комерційний курс тримає на рівні 44,80 (без змін) гривень. Євро у відділеннях банку можна купити по 51,50 (-20 коп) гривні.

Monobank продає долари по 44,84 (без змін) гривні, а євро - по 51,50 (-23 коп) гривні.