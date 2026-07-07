Евро стремительно падает, а доллар ниже 45 грн: обменники и банки обновили "ценники" 7 июля

Валютный рынок Украины начинает вторник, 7 июля, с понижения котировок. Пока в обменниках доллар и евро демонстрируют стабильность с тенденцией к спаду, крупные банки также обновили свои курсы в сторону более выгодной для клиентов цены.

Об актуальных курсах купли и продажи валюты в ведущих финучреждениях и обменниках - читайте в материале РБК-Украина ниже.

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Тенденция к снижению: На рынке наблюдается коррекция курсов - доллар и евро дешевеют как в кассах банков, так и в обменных пунктах.

На рынке наблюдается коррекция курсов - доллар и евро дешевеют как в кассах банков, так и в обменных пунктах. Курс в обменниках: Доллар для покупки в среднем составляет 44,65 грн, евро - 51,30 грн.

Доллар для покупки в среднем составляет 44,65 грн, евро - 51,30 грн. Банковский сектор: Большинство банков обновило курсы в сторону укрепления гривны. Евро в банках подешевело более существенно (на 10-17 копеек), чем доллар.

Большинство банков обновило курсы в сторону укрепления гривны. Евро в банках подешевело более существенно (на 10-17 копеек), чем доллар. Где выгоднее всего: Для покупки доллара самые выгодные предложения сейчас в кассах ПриватБанка (44,80 грн) и через мобильное приложение Ощадбанка (44,80 грн).

Курс валют в обменниках

По состоянию на утро 7 июля портал Minfin приводит средний курс доллара в обменниках на уровне 44,65 (-1 коп) гривен для покупки и 44,55 (без изменений) гривен - продажа валюты.

Евро в обменниках сегодня можно купить по среднему курсу в 51,30 (-10 коп) гривну, а сдать - по 51,15 (без изменений) гривны.

Фото: курс валют в обменниках 7 июля (инфографика РБК-Украина)

Курс валют в банках

Средний курс доллара в банках сегодня держится на уровне 44,85 (-8 коп) гривен для покупки и 44,24 (без изменений) гривны для сдачи валюты.

Евро в банках сегодня обойдется в среднем в 51,31 (-17 коп) гривну при покупке и 50,69 (-10 коп) гривен - при сдаче валюты.

Фото: курс валют в банках 7 июля (инфографика РБК-Украина)

ПриватБанк в кассах продает доллар по 44,80 (-5 коп) гривны, а картой - 44,84 (без изменений) гривны. Евро в отделениях банка можно купить по 51,30 (-20 коп) гривен, а картой - 51,28 (-26 коп) гривны.

Ощадбанк через мобильное приложение продает американскую валюту по 44,80 (без изменений) гривны, а картой - 44,95 (без изменений) гривны. Евро в мобильном "Ощаде" сегодня обойдется в 51,30 (-4 коп) гривну, а картой - 51,50 (-10 коп) гривны.

"Пумб" в кассах продает доллар по 45 (без изменений) гривен, а коммерческий курс держит на уровне 44,80 (без изменений) гривен. Евро в отделениях банка можно купить по 51,50 (-20 коп.) гривны.

Monobank продает доллары по 44,84 (без изменений) гривны, а евро - по 51,50 (-23 коп) гривны.