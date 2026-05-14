Євро стрімко дешевшає, а долар стабілізувався: актуальний курс валют на 14 травня

10:58 14.05.2026 Чт
2 хв
Дізнайтеся актуальні цифри з кас та обмінників у нашому щоденному огляді
aimg Ірина Гамерська
Євро стрімко дешевшає, а долар стабілізувався: актуальний курс валют на 14 травня Фото: обмінники та банки оновили курс валют (Getty Images)
У четвер, 14 травня, на валютному ринку України спостерігається помітне зміцнення гривні відносно євро. Провідні банки країни, зокрема Monobank та ПриватБанк, оновили цінники, знизивши вартість європейської валюти на 15-27 копійок.

Які нові курси встановили популярні банки та обмінники та де зараз найвигідніші умови для обміну - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

  • Падіння євро: Найбільше зниження в Monobank (мінус 27 коп. - до 51,80 грн) та на картках ПриватБанку (51,81 грн). В Ощадбанку та ПУМБі євро також здешевшало на 15-20 коп.
  • Стабільний долар: ПриватБанк, Ощадбанк та ПУМБ тримають курс без змін (44,20-44,30 грн). В обмінниках зафіксовано лише мінімальний рух угору на 3 копійки.
  • Обмінники: Долар торгується в середньому по 43,90 грн, євро застигло на позначці 51,80 грн.

Курс валют обмінники

Станом на ранок 14 травня, за даними порталу Minfin, середній курс долара в обмінниках тримається на рівні 43,90 (+3 коп) гривень при покупці та 43,83 (+3 коп) гривні - при здачі валюти.

Євро в обмінниках сьогодні можна купити за середнім курсом у 51,80 (без змін) гривень, а здати - по 51,60 (-1 коп) гривні.

Фото: курс валют в обмінниках на 14 травня (інфографіка РБК-Україна)

Курс валют в банках

Банки сьогодні продають долари за середнім курсом у 44,20 (+1 коп) гривень, а купують - по 43,75 (без змін) гривні.

Євро в банках можна купити по 51,95 (-5 коп) гривні, а здати - по 51,25 (-25 коп) гривні.

ПриватБанк продає долари в касах по 44,20 (без змін) гривні, а для карток - 44,24 (без змін) гривні. Євро у відділеннях банку можна купити по 51,85 (-15 коп) гривні, а карткою - 51,81 (-27 коп) гривню.

Ощадбанк продає долари у мобільному застосунку по 44,20 (без змін) гривні, а для карток курс - 44,30 (без змін) гривні. Євро в мобільному додатку можна купити по 51,85 (-15 коп) гривні, а карткою - 52,05 (-15 коп) гривні.

У "Пумбі" долар в касах продають по 44,30 (без змін) гривні, а комерційний курс - 44,10 (без змін) гривні. Євро в касах банку можна купити по 52 (-20 коп) гривні.

Monobank сьогодні продає долари по 44,22 (-2 коп) гривні, а євро - по 51,80 (-27 коп) гривні.

Де сьогодні найвигідніший курс?

Купити долар: Найдешевше в обмінниках (43,90 грн). Серед банків найкращий курс у застосунку ПУМБ (44,10 грн) та Ощадбанку/ПриватБанку (44,20 грн).

Купити євро: Найкраща ціна сьогодні в Monobank (51,80 грн) та в обмінниках (51,80 грн). У відділеннях банків - від 51,85 грн.

Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

