Евро стремительно дешевеет: НБУ установил курс на 4 февраля

Национальный банк Украины (НБУ) на 4 февраля января 2021 года установил официальный курс евро на уровне 33,63 гривен за евро. Это на 16 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 4 февраля установлен на таком уровне: 33,6374 гривен за евро (-0,1539 грн). При этом курс евро на 3 февраля составляет 33,7913 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже снизился на 11 копеек до 33,62 гривен за евро. Курс в покупке составляет 33,60 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 4 февраля 2021 года установил официальный курс на уровне 27,99 гривен за доллар. Курс снизился на 6 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 4 февраля установлен на таком уровне: 27,995 гривен за 1 доллар (-0,0639 грн). При этом курс доллара на 3 февраля составляет: 28,0589 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара снижается четвертый день подряд и опустился ниже 28 гривен впервые с 14 января 2021 года.