Курс доллара на межбанке упал ниже 28 гривен

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар подешевел на 9 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 3 февраля 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 9 копеек до 27,96 гривен за доллар, курс в покупке до 28,03 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 11 копеек до 33,62 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 27,9450 - 27,9600 грн/доллар, евро 33,6066 - 33,6246 грн/евро, российский рубль 0,3680 - 0,3685 грн/рубль.

Напомним, 2 февраля торги по доллару закрылись в диапазоне 28,0350 - 28,0550 грн/доллар, евро 33,7120 - 33,7361 грн/евро, российский рубль 0,3696 - 0,3700 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 4 февраля 2021 года установил официальный курс на уровне 27,99 гривен за доллар. Курс снизился на 6 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 4 февраля установлен на таком уровне: 27,995 гривен за 1 доллар (-0,0639 грн). При этом курс доллара на 3 февраля составляет: 28,0589 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара снижается четвертый день подряд и опустился ниже 28 гривен впервые с 14 января 2021 года.