Євро стрімко дешевшає: НБУ встановив курс на 4 лютого

Національний банк України (НБУ) на 4 лютого січня 2021 року встановив офіційний курс євро на рівні 33,63 гривень за євро. Це на 16 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 4 лютого встановлено на такому рівні: 33,6374 гривень за євро (-0,1539 грн). При цьому курс євро на 3 лютого становить 33,7913 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Міжбанк

На міжбанку курс євро на продажу знизився на 11 копійок до 33,62 гривень за євро. Курс купівлі становить 33,60 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 4 лютого 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,99 гривень за долар. Курс знизився на 6 копійок в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 4 лютого встановлено на такому рівні: 27,995 гривень за 1 долар (-0,0639 грн). При цьому курс долара на 3 лютого становить: 28,0589 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара знижується четвертий день поспіль і опустився нижче за 28 гривень вперше з 14 січня 2021 року.