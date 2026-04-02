ua en ru
Чт, 02 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Фінанси

Євро рвонув до 51 гривні, долар падає: курс в обмінниках та банках на 2 квітня

09:48 02.04.2026 Чт
2 хв
Що відбувається на валютному ринку 2 квітня і де кращий курс?
aimg Марія Кучерявець
Фото: поки долар втрачає позиції, євро б'є нові позначки (колаж РБК-Україна)

Долар і євро 2 квітня продовжують демонструвати протилежну динаміку. Американська валюта дешевшає, а європейська - активно додає в ціні.

РБК-Україна публікує свіжі дані з кас найбільших банків та обмінних пунктів.

Головне:

  • Долар продовжує падіння: В обмінниках курс купівлі знизився до 43,75 грн (-7 коп), а в банках середній курс продажу становить 44,09 грн (-1 коп).
  • Євро стрімко дорожчає: Валюта ЄС продемонструвала ріст в обмінниках до 50,90 грн (+10 коп), а в банках курс купівлі підскочив до 51,00 грн (+24 коп).
  • Де купувати найвигідніше: Найдешевший долар сьогодні пропонує Ощадбанк та Monobank, а найнижчий курс євро зафіксовано у ПриватБанку.

Курс валют в обмінниках

В обмінниках спостерігається зміна вартості основних валют порівняно з попереднім ранком.

Курс американської валюти продовжує демонструвати тенденцію до зниження. Європейська валюта, навпаки, продемонструвала зростання вартості.

За даними порталу Minfin, станом на ранок 2 квітня середній курс долара в обмінниках при покупці становить 43,75 гривні (-7 коп).

Здати американську валюту сьогодні можна за курсом 43,60 гривні (-10 коп).

Водночас євро в обмінниках коштує 50,90 гривні (+10 коп.) при покупці, а здати європейську валюту можна по 50,65 гривні (+10 коп).

Фото: курс валют на 2 квітня (інфографіка РБК-Україна)

Фото: курс валют на 2 квітня (інфографіка РБК-Україна)

Курс в банках

В банках сьогодні середній курс долара при купівлі становить 44,09 гривні (-1 коп), тоді як здати американську валюту можна, як і вчора вранці, за курсом 43,60 гривні.

Водночас європейська валюта в банках вже коштує 51 гривню (+24 коп) при купівлі, а курс, за яким можна здати євро, становить 50,35 гривні (+25 коп).

ПриватБанк сьогодні продає долар в касах по 44,10 гривень, а для карткових операцій - 44,05 гривні. Євро ж в "Приваті" можна купити по 51, 10 гривні у відділеннях та 51,02 гривні - безготівкою.

Ощадбанк продає долар у мобільному "Ощаді" по 44 гривні, а для карток курс становить 44,15 гривні. Євро у додатку коштує 51,30 гривень, а безготівка - 51,15 гривні.

У "Пумбі" долар сьогодні можна купити по 44.10 гривні в касі та по 44,10 гривні - безготівка. Євро в касах банку можна купити по 51,20 гривні.

Monobank продає долар по 44,03 гривні, а євро - по 51,26 гривні.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Курс гривні Курс євро Обмін валют Курси валют
