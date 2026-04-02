Євро рвонув до 51 гривні, долар падає: курс в обмінниках та банках на 2 квітня

Долар і євро 2 квітня продовжують демонструвати протилежну динаміку. Американська валюта дешевшає, а європейська - активно додає в ціні.

РБК-Україна публікує свіжі дані з кас найбільших банків та обмінних пунктів.

Головне: Долар продовжує падіння : В обмінниках курс купівлі знизився до 43,75 грн (-7 коп), а в банках середній курс продажу становить 44,09 грн (-1 коп).

: В обмінниках курс купівлі знизився до 43,75 грн (-7 коп), а в банках середній курс продажу становить 44,09 грн (-1 коп). Євро стрімко дорожчає : Валюта ЄС продемонструвала ріст в обмінниках до 50,90 грн (+10 коп), а в банках курс купівлі підскочив до 51,00 грн (+24 коп).

: Валюта ЄС продемонструвала ріст в обмінниках до 50,90 грн (+10 коп), а в банках курс купівлі підскочив до 51,00 грн (+24 коп). Де купувати найвигідніше: Найдешевший долар сьогодні пропонує Ощадбанк та Monobank, а найнижчий курс євро зафіксовано у ПриватБанку.

Курс валют в обмінниках

В обмінниках спостерігається зміна вартості основних валют порівняно з попереднім ранком.

Курс американської валюти продовжує демонструвати тенденцію до зниження. Європейська валюта, навпаки, продемонструвала зростання вартості.

За даними порталу Minfin, станом на ранок 2 квітня середній курс долара в обмінниках при покупці становить 43,75 гривні (-7 коп).

Здати американську валюту сьогодні можна за курсом 43,60 гривні (-10 коп).

Водночас євро в обмінниках коштує 50,90 гривні (+10 коп.) при покупці, а здати європейську валюту можна по 50,65 гривні (+10 коп).

Фото: курс валют на 2 квітня (інфографіка РБК-Україна)

Курс в банках

В банках сьогодні середній курс долара при купівлі становить 44,09 гривні (-1 коп), тоді як здати американську валюту можна, як і вчора вранці, за курсом 43,60 гривні.

Водночас європейська валюта в банках вже коштує 51 гривню (+24 коп) при купівлі, а курс, за яким можна здати євро, становить 50,35 гривні (+25 коп).

ПриватБанк сьогодні продає долар в касах по 44,10 гривень, а для карткових операцій - 44,05 гривні. Євро ж в "Приваті" можна купити по 51, 10 гривні у відділеннях та 51,02 гривні - безготівкою.

Ощадбанк продає долар у мобільному "Ощаді" по 44 гривні, а для карток курс становить 44,15 гривні. Євро у додатку коштує 51,30 гривень, а безготівка - 51,15 гривні.

У "Пумбі" долар сьогодні можна купити по 44.10 гривні в касі та по 44,10 гривні - безготівка. Євро в касах банку можна купити по 51,20 гривні.

Monobank продає долар по 44,03 гривні, а євро - по 51,26 гривні.