Євро різко обвалився, долар завмер: курс на 7 липня та чому з серпня варто чекати змін

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Курс НБУ: Долар стабілізувався на рівні 44,56 грн/долар, тоді як євро здешевшав до 50,86 грн/євро.

Долар стабілізувався на рівні 44,56 грн/долар, тоді як євро здешевшав до 50,86 грн/євро. Ситуація в липні: Ринок залишатиметься відносно спокійним завдяки відсутності нових потрясінь та ефективному балансуванню з боку Нацбанку.

Ринок залишатиметься відносно спокійним завдяки відсутності нових потрясінь та ефективному балансуванню з боку Нацбанку. Очікування на осінь: Вже з другої половини серпня прогнозується пожвавлення попиту на валюту. Це пов’язано з підготовкою бізнесу та держави до опалювального сезону та закупівлею енергетичного обладнання.

Курс валют НБУ

Нацбанк залишив без змін курс долара на 7 липня - офіційний курс тримається на рівні 44,56 гривень.

А от курс євро регулятор різко знизив. Офіційний курс на завтра - 50,86 гривень, що на 16 копійок нижче за курс сьогодні.

Фото: курс валют НБУ на 7 липня (інфографіка РБК-Україна)

Прогноз валютного ринку: що очікувати в липні та наприкінці літа

Як розповів у коментарі РБК-Україна директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ''Глобус Банку'' Тарас Лєсовий, липень може стати відносно спокійним місяцем для валютного ринку України.

Стабільності сприятимуть сезонний фактор, помірна інфляція та відсутність нових потрясінь. Ключовим чинником залишається ситуація з імпортом пального: якщо світові ціни на нафтопродукти не демонструватимуть різких стрибків, попит на валюту залишатиметься в межах, які Нацбанк здатен ефективно контролювати.

Прогноз курсу на поточний тиждень:

Долар: 44,7-45,1 грн/долар.

Євро: 51,5-52,5 грн/євро.

Водночас експерт наголошує, що системний попит на валюту з боку імпортерів зберігатиметься і надалі, адже українська економіка значною мірою залежить від поставок пального, енергоресурсів та товарів для підтримки бізнесу.

Чого очікувати з серпня?

Лєсовий зазначає, що спокій може завершитися в другій половині серпня. Очікується пожвавлення валютного ринку, пов’язане з підготовкою до осінньо-зимового періоду.

Чинники, що впливатимуть на курс у другій половині літа та восени: