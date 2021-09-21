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Евро снова растет. НБУ повысил курс на 22 сентября

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Украина, Вторник 21 сентября 2021 17:52
Евро снова растет. НБУ повысил курс на 22 сентября Фото: курс евро вырос на 8 копеек (pixabay.com)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 22 сентября 2021 года установил курс евро на уровне 31,35 гривен за евро. Это на 8 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 22 сентября установлен на таком уровне: 31,3566 гривен за евро (+0,0865 грн). При этом курс евро на 21 сентября составляет 31,2701 гривен за евро.

Евро снова растет. НБУ повысил курс на 22 сентября

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс евро вырос после снижения накануне.

Евро снова растет. НБУ повысил курс на 22 сентября

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже вырос на 7 копеек до 31,34 гривен за евро. Курс в покупке составляет 31,31 гривен за евро.

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