Евро снова растет. НБУ повысил курс на 22 сентября
Фото: курс евро вырос на 8 копеек (pixabay.com)
Национальный банк Украины (НБУ) на 22 сентября 2021 года установил курс евро на уровне 31,35 гривен за евро. Это на 8 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс евро на 22 сентября установлен на таком уровне: 31,3566 гривен за евро (+0,0865 грн). При этом курс евро на 21 сентября составляет 31,2701 гривен за евро.
Скриншот (bank.gov.ua)
Таким образом, официальный курс евро вырос после снижения накануне.
Скриншот (bank.gov.ua)
Межбанк
На межбанке курс евро в продаже вырос на 7 копеек до 31,34 гривен за евро. Курс в покупке составляет 31,31 гривен за евро.